Друзі Бреда Пітта розповіли, що означає вихід актора з коханою у Венеції

Актор Бред Пітт з коханою Інес де Рамон. Фото: Reuters

Після бурхливого шлюбу з Анджеліною Джолі Бреду Пітту знадобилося вісім років, щоб публічно зізнатися у коханні іншій жінці. Але 60-річний актор зробив величезну заяву, дебютувавши на червоній доріжці з Інес де Рамон на Венеційському фестивалі.

Про це пише Daily Mail.

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Бізнес-леді, яка зустрічалася з Бредом два роки, не зацікавлена ​​в центрі уваги і зберегла свій трирічний шлюб з колишнім чоловіком Полом Веслі, який знявся в "Щоденниках вампіра", в таємниці. 42-річний Пол подав на розлучення у 2023 році.

Актор Бред Пітт з Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Стосунки з кимось, хто "пристрасний", але приземлений, роблять Бреда радысним. Хоча його союз із Дженніфер Еністон постійно був у заголовках газет і їх називали "наймогутнішою парою Голлівуду", з того часу він кілька разів натякнув, що йому "нудно" в їхньому шлюбі, і зізнався, що "дозволив" собі стати "нудним".

Його стосунки з другою дружиною Анджеліною були абсолютно протилежними: починаючи з хімії на знімальному майданчику "Містер і місіс Сміт" і закінчуючи однією з найжорсткіших шлюборозлучних битв у Голлівуді, яка все ще триває.

Колишнє подружжя перебуває в розпалі запеклої боротьби за свою французьку виноробню Château Miraval та опіку над шістьма дітьми.

Друзі кажуть, що Інес де Рамон "зухвала", ходить у худі і має власну успішну кар’єру далеко від Голлівуду.

Інсайдери додають, що Бред настільки закоханий, що хоче одружитися з нею і навіть мати більше дітей після того, як вони зроблять наступний крок у їхніх стосунках.

Про їхню появу на червоній доріжці друг Бреда сказав: "Бред не той, хто робить це для показухи. Він справді щасливий. Спільна поява у Венеції — це ще один крок у стосунках. Друзі дуже щасливі, що він такий щасливий, тому що він багато пережив".

Інес на червоній доріжці була з Бредом разом із його близькими друзями Джорджем та Амаль Клуні. Вони насолоджувалися вечерею в Da Ivo, улюбленому венеціанському ресторані Клуні під час їхнього візиту до міста — ще один знак схвалення від Джорджа та Амаль.

Актори Бред Пітт та Джордж Клуні. Фото: Reuters

Бред був близьким другом Джорджа протягом багатьох років, але, незважаючи на це, ъх ніколи не бачили за спілкуванням з обома своїми дружинами, коли він був одружений з Анджеліною.

Нагадаємо, Амаль Клуні вийшла на червону доріжку з Джорджем Клуні. А раніше ми писали, що на Венеційському кінофестивалі Бред Пітт був менш успішний за Джолі.