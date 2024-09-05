Друзья Брэда Питта рассказали, что означает выход актера с любимой в Венеции

Актер Брэд Питт с любимой Инес де Рамон. Фото: Reuters

После бурного брака с Анджелиной Джоли Брэду Питту понадобилось восемь лет, чтобы публично признаться в любви другой женщине. Но 60-летний актер сделал огромное заявление, дебютировав на красной дорожке с Инес-де-Рамон на Венецианском фестивале.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бизнес-леди, которая встречается с Брэдом два года, не заинтересована в центре внимания и сохранила свой трехлетний брак с бывшим супругом Полом Уэсли, снявшимся в "Дневниках вампира", в тайне. 42-летний. Пол подал на развод в 2023 году.

Актер Брэд Питт из Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Отношения с кем-то, кто "страстный", но приземленный, делают Брэда радосным. Хотя его союз с Дженнифер Энистон постоянно был в заголовках газет, и их называли "самой влиятельной парой Голливуда", с тех пор он несколько раз намекнул, что ему "скучно" в их браке, и признался, что "позволил" себе стать "скучным".

Его отношения со второй супругой Анджелиной были совершенно противоположными: начиная с химии на съемочной площадке "Мистер и миссис Смит" и заканчивая одним из самых жестоких бракоразводных битв в Голливуде, которая продолжается.

Бывшие супруги находятся в разгаре ожесточенной борьбы за свою французскую винодельню Château Miraval и опеку над шестью детьми.

Друзья говорят, что Инес де Рамон "дерзкая", ходит в худи и имеет собственную успешную карьеру вдали от Голливуда.

Инсайдеры добавляют, что Брэд настолько влюблен, что хочет жениться на ней и даже иметь больше детей после того, как они сделают следующий шаг в их отношениях.

Об их появлении на красной дорожке друг Брэда сказал: "Бред не тот, кто делает это для показухи. Он действительно счастлив. Совместное появление в Венеции — это еще один шаг в отношениях. Друзья очень счастливы, что он так счастлив, потому что он многое пережил".

Инес на красной дорожке была с Брэдом вместе с его близкими друзьями Джорджем и Амаль Клуни. Они наслаждались ужином в Da Ivo, любимом венецианском ресторане Клуни во время их визита в город — еще один знак одобрения от Джорджа и Амаль.

Актеры Брэд Питт и Джордж Клуни. Фото: Reuters

Брэд был близким другом Джорджа в течение многих лет, но, несмотря на это, они никогда не видели общения с обоими своими супругами, когда он был женат на Анджелине.

Напомним, Амаль Клуни вышла на красную дорожку с Джорджем Клуни. А раньше мы писали, что на Венецианском кинофестивале Брэд Питт был менее успешен, чем Джоли.