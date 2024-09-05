Леди Гага ошеломила выходом в фантастической маске на Венецианском кинофестивале
Леди Гага представила фильм "Джокер. Безумие на двоих" на Венецианском кинофестивале. Для красного тротуара она выбрала бальное платье от Christian Dior Haute Couture и украшения от Tiffany & Co.
Фотографии выложили в Instagram.
Леди Гага представила "Джокер. Безумие на двоих" в платье от Christian Dior
Культовая певица Леди Гага прибыла на Венецианский кинофестиваль. Вместе с актером Хоакином Фениксом представила ленту "Джокер. Безумие на двоих".
Звезда для красного тротуара выбрала черное бальное платье Christian Dior Haute Couture. Дополнила образ украшениями Tiffany & Co — ожерельем из 18-каратного желтого золота с бриллиантами и серьгами.
Впрочем, главной изюминкой стала шляпа-маска от Philip Treacy из черного кружева из кутюрной коллекции 2001 года. В то же время, поражал не только образ певицы, а ее любовный роман. Она впервые появилась вместе с бойфрендом миллионером Майклом Полански.
Напомним, актер Брэд Питт шокировал появление с любимой девушкой в Венеции и его друзья объяснили, как это трактовать. Также на кинофестивале появилась его бывшая жена Анджелина Джоли и доказала свою необыкновенную популярность.
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