Леди Гага представила "Джокер. Безумие на двоих" в платье от Christian Dior.

Американская певица Леди Гага. Фото: instagram/hautecoutureglobal

Леди Гага представила фильм "Джокер. Безумие на двоих" на Венецианском кинофестивале. Для красного тротуара она выбрала бальное платье от Christian Dior Haute Couture и украшения от Tiffany & Co.

Фотографии выложили в Instagram.

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Культовая певица Леди Гага прибыла на Венецианский кинофестиваль. Вместе с актером Хоакином Фениксом представила ленту "Джокер. Безумие на двоих".

Леди Гага на Венецианском кинофестивале. Фото: instagram/hautecoutureglobal

Звезда для красного тротуара выбрала черное бальное платье Christian Dior Haute Couture. Дополнила образ украшениями Tiffany & Co — ожерельем из 18-каратного желтого золота с бриллиантами и серьгами.

Леди Гага представила фильм "Джокер. Безумие на двоих". Фото: instagram/hautecoutureglobal

Впрочем, главной изюминкой стала шляпа-маска от Philip Treacy из черного кружева из кутюрной коллекции 2001 года. В то же время, поражал не только образ певицы, а ее любовный роман. Она впервые появилась вместе с бойфрендом миллионером Майклом Полански.

Леди Гага с Майклом Полански. Фото: instagram/hautecoutureglobal

Напомним, актер Брэд Питт шокировал появление с любимой девушкой в Венеции и его друзья объяснили, как это трактовать. Также на кинофестивале появилась его бывшая жена Анджелина Джоли и доказала свою необыкновенную популярность.