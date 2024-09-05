Реакция кинокритиков на фильм "Джокер. Безумие на двоих"

Фрагмент из фильма "Джокер. Безумие на двоих". Фото: Instagram/jokermovie

Накануне, на Венецианском международном кинофестивале состоялась мировая премьера фильма "Джокер. Безумие на двоих". Долгожданную ленту с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях уже оценили кинокритики.

Об этом сообщает Variety.

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От нового "Джокера" многие критики ожидали живой динамики и химии между персонажами. Оригинальное название Folie à deux — медицинский термин, обозначающий бредовое расстройство у двух и более людей. В фильме, по мнению некоторых из тех, кто уже посмотрел фильм, эта тема не раскрывается.

Не более 60 баллов ленте "Джокер. Безумие на двоих" поставили большинство критиков. По их мнению, "жертвой" зрелищного шоу стал сюжет сиквела, который мог позволить себе больше. Но, по мнению Variety, получился "слишком осторожным".

"К сожалению, сиквел DC показывает затянутую судебную сагу, которая не только лишает ослепительную Леди Гагу экранного времени, но и полностью сосредотачивает фильм вокруг своего предшественника, не делая ничего нового", — говорится в рецензии.

Отзывов с баллами не выше 30 пока всего два — от изданий Vulture и Vanity Fair. Последнее критикует то, как режиссер Тодд Филлипс выставляет героиню Гаги "непостоянным существом".

О фильме "Джокер. Безумие на двоих"

По сюжету, Артур Флэк (Хоакин Феникс) проводил однообразные дни в психушке, пока не увидел Харлин Квинзель (Леди Гага). Жизнь обоих засияла новой надеждой, а окружающий мир наполнился исцеляющей музыкой.

Криминальная драма и триллер "Джокер: Безумие на двоих" является прямым продолжением вышедшего в 2019 году фильма "Джокер". Его премьера, кстати, тоже прошла на Венецианском международном кинофестивале. В прокате лента собрала более миллиарда долларов при бюджете около 60 млн долларов.

Хотя первый фильм и не предполагал продолжения, все участники процесса согласились, что уместно работать над второй частью. В свои роли вернулись Хоакин Феникс и Зази Битц. Скотт Сильвер и Тодд Филлипс снова написали сценарий, а последний вновь занял режиссерское кресло.

Напомним, ранее мы писали, что певица, актриса Леди Гага ошеломила выходом в фантастической маске на Венецианском международном кинофестивале. Также мы рассказывали, что актриса Гвинет Пэлтроу возвращается на большие экраны из-за звездного увлечения дочери.