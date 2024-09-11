Сальма Гаєк розповіла про синів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Акторка Сальма Гаєк. Фото: Reuters

Акторка Сальма Гаєк завітала на Міжнародний кінофестиваль в Торонто, де відбулася світова прем’єра фільму "Без крові". В ньому вона зіграла головну роль, а режисеркою та продюсеркою виступила Анджеліна Джолі. На знімальному майданчику працювали її з Бредом Піттом сини.

Про це повідомляє New York Post.

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23-річний Меддокс і 20-річний Пакс працювали у відділі асистентів режисерки. Вони займалися зв’язками між зірковою мамою та іншими департаментами фільму.

"Вони важко працювали. Джолі була професійною з ними на знімальному майданчику. Вона вимоглива. Їх поважала команда, і вони поводилися добре з командою", — зазначила Гаєк.

Коли почалися зйомки фільму, Сальма пригадала, як грайливо ставилася до Меддокса та Пакса. Але вона швидко виправилась.

"Це якось смішно. Я спочатку дражнила їх, але потім мені довелося сказати собі: "Ні". Я мала ставитися до них як до професіоналів, тому що це неповага", — зауважила Сальма.

Анджеліна Джолі із сином Паксом на зйомках фільму "Без крові". Фото: People

Разом із Меддоксом і Паксом на знімальному майданчику була присутня 16-річна донька Гаєк, Валентина. За словами 58-річної акторки, через те, що діти були поруч, процес "відчувався таким комфортним і прекрасним".

Про новий фільм Анджеліни Джолі

Літературною основою сценарію став роман італійського письменника Алессандро Барікко "Без крові". Його головна героїня — дівчинка на ім'я Ніна, на очах якої були вбиті її батьки. Через кілька десятиліть Ніна випадково зустрічає вбивцю.

Саме Ніну і зіграла Сальма Гаєк. Зйомки стрічки розпочалися влітку 2022 року у південній Італії та Римі. Головну роль, окрім Сальми Гаєк, зіграв мексиканський актор Деміан Бічір.

Зйомки фільму "Без крові". Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, як скандал із Джолі вплинув на роман Пітта з молодою дизайнеркою. Також ми розповідали, що Анджеліна Джолі відмовилася говорити про Бреда Пітта.