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Сальма Гаєк поділилася подробицями співпраці із синами Джолі та Пітта

11 вересня 2024 08:14
Віталій Ковальчук - Редактор
Сальма Гаєк розповіла про синів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта
Акторка Сальма Гаєк. Фото: Reuters
Віталій Ковальчук - Редактор

Акторка Сальма Гаєк завітала на Міжнародний кінофестиваль в Торонто, де відбулася світова прем’єра фільму "Без крові". В ньому вона зіграла головну роль, а режисеркою та продюсеркою виступила Анджеліна Джолі. На знімальному майданчику працювали її з Бредом Піттом сини. 

Про це повідомляє New York Post.

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Сальма Гаєк про синів Джолі та Пітта

23-річний Меддокс і 20-річний Пакс працювали у відділі асистентів режисерки. Вони займалися зв’язками між зірковою мамою та іншими департаментами фільму.

"Вони важко працювали.  Джолі була  професійною з ними на знімальному майданчику. Вона вимоглива. Їх поважала команда, і вони поводилися добре з командою", — зазначила Гаєк. 

Коли почалися зйомки фільму, Сальма пригадала, як грайливо ставилася до Меддокса та Пакса. Але вона швидко виправилась.

"Це якось смішно. Я спочатку дражнила їх, але потім мені довелося сказати собі: "Ні". Я мала ставитися до них як до професіоналів, тому що це неповага", — зауважила Сальма.

Син Джолі
Анджеліна Джолі із сином Паксом на зйомках фільму "Без крові". Фото: People

Разом із Меддоксом і Паксом на знімальному майданчику була присутня 16-річна донька Гаєк, Валентина. За словами 58-річної акторки,  через те, що діти були поруч, процес "відчувався таким комфортним і прекрасним".

Про новий фільм Анджеліни Джолі 

Літературною основою сценарію став роман італійського письменника Алессандро Барікко "Без крові". Його головна героїня — дівчинка на ім'я Ніна, на очах якої були вбиті її батьки. Через кілька десятиліть Ніна випадково зустрічає вбивцю. 

Саме Ніну і зіграла Сальма Гаєк. Зйомки стрічки розпочалися влітку 2022 року у південній Італії та Римі. Головну роль, окрім Сальми Гаєк, зіграв мексиканський актор Деміан Бічір.

Фільм Джолі
Зйомки фільму "Без крові". Фото: People

Нагадаємо, раніше ми писали, як скандал із Джолі вплинув на роман Пітта з молодою дизайнеркою. Також ми розповідали, що Анджеліна Джолі відмовилася говорити про Бреда Пітта.

Анджеліна Джолі кіно закордонні зірки Сальма Хаєк

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