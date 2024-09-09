Стало відомо, як скандал з Джолі вплинув на роман Пітта з молодою дизайнеркою

Актор Бред Пітт та його кохана. Фото: Reuters

Інсайдер із оточення Бреда Пітта розповів, що публічні скандали 60-річного актора з 49-річною Анджеліною Джолі лише сильніше зблизили його з його нинішньою дівчиною Інес де Рамон. Із самого початку Інес дуже підтримувала коханого та була на його боці.

Про це пише Us Weekly.

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Підтримка 31-річної Інес показала Бреду, "який вона партнер". Для актора це багато важило, і саме так вони зблизилися. Те, наскільки все серйозно між ними, доводить той факт, що нещодавно Бред та Інес разом вийшли на червону доріжку на кінофестивалі у Венеції.

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

"Вони шалено закохані. Інес дуже підтримувала Бреда під час його судів з Анджеліною і всієї цієї ситуації з їхніми дітьми. Ці проблеми стали руйнівними для нього. Хоч він публічно і не говорить про це, але він багато про що шкодує і багато в чому кається", — заявило джерело.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі супроводжувалося гучними скандалами, пов'язаними з опікою над дітьми та іншими питаннями.

"Їх дебют на червоній доріжці став показником того, наскільки вони міцні як пара. Бред ні з ким довгий час не виходив у світ, тому що не міг нікому довіряти після всього, через що він пройшов з Анджеліною", — поділився інсайдер.

Він додав, що раз Бред з'явився на публіці з Інес, то це говорить про серйозність його намірів: "Він не хотів представляти когось публіці доти, поки не зрозуміє, що все серйозно. Те, що він вийшов на червону доріжку з Інес, говорить про те, що вона — та сама, і що він впевнений у цих відносинах. Це доводить, як сильно вони закохані".

Пітт з Джолі досі судиться через французьку виноробню Château Miraval, де, до речі, Бред провів половину літа разом з Інес. Через погані стосунки між Джолі та Піттом організаторам Венеціанського кінофестивалю навіть довелося скласти розклад так, щоб колишнє подружжя не зустрілося.