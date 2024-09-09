Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стало известно, как скандал с Джоли повлиял на роман Питта с молодым дизайнером arrow

Стало известно, как скандал с Джоли повлиял на роман Питта с молодым дизайнером

9 сентября 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало известно, как скандал с Джоли повлиял на роман Питта с молодым дизайнером
Актер Брэд Питт и его возлюбленная. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Инсайдер из окружения Брэда Питта рассказал, что публичные скандалы 60-летнего актера с 49-летней Анджелиной Джоли лишь сильнее сблизили его с его нынешней девушкой Инес де Рамон. С самого начала Инес очень поддерживала любимого и была на его стороне.

Об этом пишет Us Weekly.

Читайте также:

Развод с Анджелиной Джоли укрепил отношения Брэда Питта с Инес де Рамон

Поддержка 31-летней Инес показала Брэду, "какой она партнер". Для актера это многое значило, и именно так они сблизились. То, как все серьезно между ними, доказывает тот факт, что недавно Брэд и Инес вместе вышли на красную дорожку на кинофестивале в Венеции.

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

 

"Они безумно влюблены. Инес очень поддерживала Брэда во время его судов с Анджелиной и всей этой ситуации с их детьми. Эти проблемы стали разрушительными для него. Хотя он публично и не говорит об этом, но он о многом сожалеет и во многом раскаивается", — заявил источник.

 

Актриса Анджелина Джоли
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

 

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли сопровождался громкими скандалами, связанными с опекой над детьми и другими вопросами.

"Их дебют на красной дорожке стал показателем того, насколько они крепки как пара. Брэд ни с кем долгое время не выходил в свет, потому что не мог никому доверять после всего, через что он прошел с Анджелиной", — поделился инсайдер.

Он добавил, что раз Брэд появился на публике с Инес, то это говорит о серьезности его намерений: "Он не хотел представлять кого-то публике до тех пор, пока не поймет, что все серьезно. То, что он вышел на красную дорожку с Инес говорит о том, что она — та самая, и что он уверен в этих отношениях. Это доказывает, как сильно они влюблены".

Питт с Джоли до сих пор судится из-за французской винодельни Château Miraval, где, кстати, Брэд провел половину лета вместе с Инес. Из-за плохих отношений между Джоли и Питтом организаторам Венецианского кинофестиваля даже пришлось составить расписание так, чтобы бывшие супруги не встретились.

Анджелина Джоли Брэд Питт Звездный развод зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:30 ISW проанализировал заявление директора ЦРУ о риске применения ядерного оружия Россией

08:30 ВСУ внедряют новую систему "Імпульс" — для чего она нужна

08:19 Счета в платежках станут на 50% меньше — кто имеет право на скидку

08:07 Оккупанты продвинулись в направлении Торецка и Часового Яра, — ISW

08:02 На Буковине ТЦК отказывался предоставить отсрочку мужчине — что решил суд

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

08:00 Некоторым украинцам выплатят денежную помощь до конца 2024 года — условия программы

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

07:30 Увольнение из рядов ВСУ — сколько денег получит боец и при каких условиях

07:21 Мужчина переправлял уклонистов в Словакию, но суд его строго не наказал — в чем причина

07:21 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска наибольшие скопления авто утром

08:30 ISW проанализировал заявление директора ЦРУ о риске применения ядерного оружия Россией

08:30 ВСУ внедряют новую систему "Імпульс" — для чего она нужна

08:19 Счета в платежках станут на 50% меньше — кто имеет право на скидку

08:07 Оккупанты продвинулись в направлении Торецка и Часового Яра, — ISW

08:02 На Буковине ТЦК отказывался предоставить отсрочку мужчине — что решил суд

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

08:00 Некоторым украинцам выплатят денежную помощь до конца 2024 года — условия программы

07:30 Увольнение из рядов ВСУ — сколько денег получит боец и при каких условиях

07:21 Мужчина переправлял уклонистов в Словакию, но суд его строго не наказал — в чем причина

07:21 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска наибольшие скопления авто утром

07:01 У пенсионера из ОРДЛО ПриватБанк заблокировал счета — что ему ответили в финучреждении

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
Text

21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит