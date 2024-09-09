Стало известно, как скандал с Джоли повлиял на роман Питта с молодым дизайнером

Актер Брэд Питт и его возлюбленная. Фото: Reuters

Инсайдер из окружения Брэда Питта рассказал, что публичные скандалы 60-летнего актера с 49-летней Анджелиной Джоли лишь сильнее сблизили его с его нынешней девушкой Инес де Рамон. С самого начала Инес очень поддерживала любимого и была на его стороне.

Об этом пишет Us Weekly.

Читайте также:

Развод с Анджелиной Джоли укрепил отношения Брэда Питта с Инес де Рамон

Поддержка 31-летней Инес показала Брэду, "какой она партнер". Для актера это многое значило, и именно так они сблизились. То, как все серьезно между ними, доказывает тот факт, что недавно Брэд и Инес вместе вышли на красную дорожку на кинофестивале в Венеции.

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

"Они безумно влюблены. Инес очень поддерживала Брэда во время его судов с Анджелиной и всей этой ситуации с их детьми. Эти проблемы стали разрушительными для него. Хотя он публично и не говорит об этом, но он о многом сожалеет и во многом раскаивается", — заявил источник.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли сопровождался громкими скандалами, связанными с опекой над детьми и другими вопросами.

"Их дебют на красной дорожке стал показателем того, насколько они крепки как пара. Брэд ни с кем долгое время не выходил в свет, потому что не мог никому доверять после всего, через что он прошел с Анджелиной", — поделился инсайдер.

Он добавил, что раз Брэд появился на публике с Инес, то это говорит о серьезности его намерений: "Он не хотел представлять кого-то публике до тех пор, пока не поймет, что все серьезно. То, что он вышел на красную дорожку с Инес говорит о том, что она — та самая, и что он уверен в этих отношениях. Это доказывает, как сильно они влюблены".

Питт с Джоли до сих пор судится из-за французской винодельни Château Miraval, где, кстати, Брэд провел половину лета вместе с Инес. Из-за плохих отношений между Джоли и Питтом организаторам Венецианского кинофестиваля даже пришлось составить расписание так, чтобы бывшие супруги не встретились.