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Сальма Хайек поделилась подробностями сотрудничества с сыновьями Джоли и Питта

11 сентября 2024 08:14
Виталий Ковальчук - Редактор
Сальма Хайек рассказала о сыновьях Анджелины Джоли и Брэда Питта
Актриса Сальма Хайек. Фото: Reuters
Виталий Ковальчук - Редактор

Актриса Сальма Хайек посетила Международный кинофестиваль в Торонто, где прошла мировая премьера фильма "Без крови". В нем она сыграла главную роль, а режиссером и продюсером выступила Анджелина Джоли. На съемочной площадке работали ее с Брэдом Питтом сыновья.

Об этом сообщает New York Post.

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23-летний Мэддокс и 20-летний Пакс работали в отделе ассистентов режиссера. Они занимались связями между звездной матерью и другими департаментами фильма.

"Они тяжело работали. Джоли была профессиональной с ними на съемочной площадке. Она требовательна. Их уважала команда, и они обращались хорошо с командой", — отметила Хайек.

Когда начались съемки фильма, Сальма вспомнила, как игриво относилась к Мэддоксу и Паксу. Но она быстро исправилась.

"Это как-то смешно. Я сначала дразнила их, но потом мне пришлось сказать себе: "Нет". Я должна была относиться к ним как к профессионалам, потому что это неуважение", — отметила Сальма.

Сын Джоли
Анджелина Джоли с сыном Паксом на съемках фильма "Без крови". Фото: People

Вместе с Мэддоксом и Паксом на съемочной площадке присутствовала 16-летняя дочь Хайек, Валентина. По словам 58-летней актрисы, из-за того, что дети были рядом, процесс "чувствовался таким комфортным и прекрасным".

О новом фильме Анджелины Джоли

Литературной основой сценария стал роман итальянского писателя Алессандро Барикко "Без крови". Его главная героиня — девочка по имени Нина, на глазах которой были убиты ее родители. Через несколько десятилетий Нина случайно встречает убийцу.

Именно Нину и сыграла Сальма Хайек. Съемки фильма начались летом 2022 года в южной Италии и Риме. Главную роль, кроме Сальмы Хайек, сыграл мексиканский актер Дэмиан Бичир.

Фильм Джоли
Съемки фильма "Без крови". Фото: People

Напомним, ранее мы писали, как скандал с Джоли повлиял на роман Питта с молодым дизайнером. Также мы рассказывали, что Анджелина Джоли отказалась говорить о Брэде Питте.

Анджелина Джоли кино зарубежные звезды Сальма Хайек

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