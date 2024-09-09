Україну на премії Оскар-2025 представляє стрічка "Ля Палісіада" режисера Сотниченка

Зйомки фільму "Ля Палісіада". Фото: Facebook/apalisiada

В понеділок, 9 вересня, Український Оскарівський Комітет на засіданні обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на 97-му премію Американської академії кінематографічних мистецтв та наук — "Оскар". Стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка претендує на потрапляння до категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Про це повідомляється у соцмережах Українського Оскарівського Комітету.

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В національному відборі брали участь чотири фільми: "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (реж. Тарас Томенко), "Ля Палісіада" (реж. Філіп Сотниченко), "Ми були рекрутами" (реж. Любомир Левицький) та "Мирні люди" (реж. Оксана Карпович). Фільм "Ля Палісіада" було обрано шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету.

"Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах!" — заявив Дмитро Сухолиткий-Собчук, голова Українського Оскарівського Комітету.

За сюжетом, події фільму розгортаються 1996 року. Україна готується до підписання документа, за яким відмовляється від застосування смертної кари. Судовий психіатр Олександр та його приятель, слідчий Ільгар, розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов'язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона — вдова загиблого.

В український кінопрокат стрічка режисера Філіпа Сотниченка (для нього це стало повнометражним дебютом) вийшла на початку цього року. Також вона отримала чимало нагород на кінофестивалях в різних країнах світу.

Щодо премії Оскар-2025, то дата проведення поки невідома. Зазвичай, урочиста церемонія проходить наприкінці зими та на початку весни. Цього року переможцем в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" стала стрічка "Зона інтересу" режисера Джонатана Ґлейзера (Велика Британія).

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