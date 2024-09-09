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Украина выбрала фильм на кинопремию Оскар-2025

9 сентября 2024 20:50
Виталий Ковальчук - Редактор
Украину на премии Оскар-2025 представляет лента "Ля Палисиада" режиссера Сотниченко
Съемки фильма "Ля Палисиада". Фото: Facebook/apalisiada
Виталий Ковальчук - Редактор

В понедельник, 9 сентября, Украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на 97-ю премию Американской академии кинематографических искусств и наук — "Оскар". Лента "Ля Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко претендует на попадание в категорию "Лучший международный полнометражный фильм".

Об этом сообщается в соцсетях Украинского Оскаровского Комитета.

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В национальном отборе принимали участие четыре фильма: "Дом "Слово". Бесконечный роман" (реж. Тарас Томенко), "Ля Палисиада" (реж. Филипп Сотниченко), "Мы были рекрутами" (реж. Любомир Левицкий) и "Мирные люди" (реж. Оксана Карпович). Фильм "Ля Палисиада" был избран путем голосования 14 членами Украинского Оскаровского Комитета.

"Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была горячей и конструктивной. В результате голосования претендентом избран фильм "Ля Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке!", — заявил Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Председатель Украинского Оскаровского Комитета.

По сюжету события фильма разворачиваются в 1996 году. Украина готовится к подписанию документа, по которому отказывается от смертной казни. Судебный психиатр Александр и его приятель, следователь Ильгар, расследуют убийство своего коллеги-милиционера. Трех мужчин связывала совместная работа, давняя дружба и чувство к одной женщине. Теперь она — вдова погибшего.

В украинский кинопрокат фильм режиссера Филиппа Сотниченко (для него это стало полнометражным дебютом) вышел в начале этого года. Также он получил немало наград на кинофестивалях в разных странах мира.

Что касается премии Оскар-2025, то дата проведения пока неизвестна. Обычно торжественная церемония проходит в конце зимы и начале весны. В этом году победителем в категории "Лучший международный полнометражный фильм" стала лента "Зона интереса" режиссера Джонатана Глейзера (Великобритания).

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