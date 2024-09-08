Орландо Блум розповів про свою сувору дієту

Актор Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom/

Відомий актор Орландо Блум екстремально худнув заради зйомок у фільмі "Розріз". Дієтологи дозволяли йому харчуватися лише тунцем та огірками.

Про це пише Page Six.

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Актор зізнався, що боявся, що помре через "складну" роль, яка вимагала від нього різкого схуднення. Дієтолог на знімальному майданчику посадив зірку "Піратів Карибського моря" на "суворий режим", щоб він почав зйомки в найлегшій вазі.

"Я постійно був дуже голодним. Останні три тижні в Лондоні перед початком зйомок я харчувався лише тунцем та огірками", — розповів Блум.

За три місяці підготовки до зйомок у фільмі актор схуд до 52 кілограмів.

Орландо Блум на зйомках фільму "Розріз". Фото: MEGA

Фільм "Розріз" розповідає історію "відставного бійця, одержимого ідеєю повернутися на ринг — навіть якщо це коштуватиме йому життя".

Постер фільму "Розріз". Фото: instagram.com/orlandobloom/

Раніше актор розповідав, роль у якому фільмі йому далася найважче. А також він разом із коханою Кеті Перрі стрибнув з вертольота в океан.