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Орландо Блум схуд на 23 кілограми за три місяці заради ролі у психологічному трилері "Розріз"

8 вересня 2024 11:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Орландо Блум розповів про свою сувору дієту
Актор Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий актор Орландо Блум екстремально худнув заради зйомок у фільмі "Розріз". Дієтологи дозволяли йому харчуватися лише тунцем та огірками.

Про це пише Page Six.

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Актор зізнався, що боявся, що помре через "складну" роль, яка вимагала від нього різкого схуднення. Дієтолог на знімальному майданчику посадив зірку "Піратів Карибського моря" на "суворий режим", щоб він почав зйомки в найлегшій вазі.

"Я постійно був дуже голодним. Останні три тижні в Лондоні перед початком зйомок я харчувався лише тунцем та огірками", — розповів Блум.

За три місяці підготовки до зйомок у фільмі актор схуд до 52 кілограмів.

Орландо Блум схуд на 23 кілограми за три місяці заради ролі у психологічному трилері "Розріз" - фото 1
Орландо Блум на зйомках фільму "Розріз". Фото: MEGA

Фільм "Розріз" розповідає історію "відставного бійця, одержимого ідеєю повернутися на ринг — навіть якщо це коштуватиме йому життя".

Орландо Блум схуд на 23 кілограми за три місяці заради ролі у психологічному трилері "Розріз" - фото 2
Постер фільму "Розріз". Фото: instagram.com/orlandobloom/

Раніше актор розповідав, роль у якому фільмі йому далася найважче. А також він разом із коханою Кеті Перрі стрибнув з вертольота в океан.

кіно дієта фільм Орландо Блум схуднення

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13:04 Мешканці деяких областей зможуть отримати грошову допомогу — які умови

13:01 У КМВА уточнили інформацію щодо кількості загиблих через вибух на АТП

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