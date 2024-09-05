Кэти Перри разрывала отношения с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри и Орландо Блум. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум разрывали отношения. Кэти была не готова к ним, а вот звезда "Пиратов Карибского моря" мечтал о семье.

Об этом Кэти рассказала в подкасте "Call Her Daddy", передает Page Six.

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Пара впервые встретилась на афтепати "Золотого глобуса" в 2016 году, но разошлись в следующем году после того, как актер "Пиратов Карибского моря" принял участие в недельном ретрите под названием "Процесс Гоффмана". У пары были разные ценности. Кэти призналась, что Орландо было неинтересно "играть в игры", а ей нужно было "работать" над собой, ведь она вышла из неудачных отношений.

"Он был готов к серьезным отношениям. Я только что закончила отношения и подумала, что больше так не могу. Мне нужно "плавать в другом пруду", но мне пришлось сделать много работы над собой", — поделилась певица.

Орландо и Кэти в 2017 году провели "действительно тяжелый год" врозь, прежде чем певица сама прошла ретрит, полностью изменивший ее жизнь.

"Это помогло мне переосмыслить то, что я думаю о себе, и соединить голову с сердцем", — добавила Кэти.

Когда они снова сошлись, певица показала свою "худшую" сторону, и его непоколебимая поддержка помогла ей понять, что он именно тот человек, который ей нужен.

"Я показала ему свою худшую сторону. Я сказала: Вот следующее испытание. Я покажу тебе самую безумную ст*рву, которую ты когда-либо видел", а он такой: "Я не испугался". А я ему: "Ты же папа моего ребенка. Если ты не испугался, то мы пройдем эту дистанцию", —поделилась Перри.

Напомним, певица чуть не потеряла купальник во время отдыха. А раньше мы писали об откровенных съемках клипа Кэти Перри с красавчиком-моделью.