Кеті Перрі екстремально відпочиває із Орландо Блумом в Італії

Співачка Кеті Перрі та Орландо Блум. Фото: instagram.com/katyperry/

Відомий актор Орландо Блум долучив до екстремальних видів відпочинку свою наречену Кеті Перрі. Він вмовив її разом стрибнути з вертольота в океан.

Відео виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Закохані нині відпочивають на Сардинії (Італія) і не просто засмагають на пляжі, а шукають джерела адреналіну. Співачка поділилася кадрами, на яких Орландо підбадьорює її, коли вони разом сидять на краю вертольота перед тим, як здійснити сміливий стрибок прямо в океан.

Гелікоптер піднявся не дуже високо, але цього було достатньо, щоб дати закоханим велику порцію адреналіну.

Кеті не упустила можливість нагадати шанувальникам про свій новий трек Lifetimes та використала частину його тексту в підписі до посту.

"Ми як зірки у небі. Ти і я знайдемо одне одного. У кожному окремому житті", — написала Перрі.

Нагадаємо, співачка ледь не загубила купальник під час відпочинку. А раніше ми писали про відверті зйомки кліпу Кеті Перрі з красунчиком-моделлю.