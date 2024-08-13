Кэти Перри экстремально отдыхает с Орландо Блумом в Италии.

Певица Кэти Перри и Орландо Блум. Фото: instagram.com/katyperry/

Известный актер Орландо Блум приобщил к своим экстремальным видам отдыха свою невесту Кэти Перри. Он уговорил ее вместе прыгнуть с вертолета в океан.

Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

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Влюбленные отдыхают на Сардинии (Италия) и не просто загорают на пляже, а ищут источники адреналина. Певица поделилась кадрами, на которых Орландо поддерживает ее, когда они вместе сидят на краю вертолета перед тем, как совершить смелый прыжок прямо в океан.

Вертолет поднялся не очень высоко, но этого было достаточно, чтобы дать влюбленным большую порцию адреналина.

Кэти не упустила возможность напомнить поклонникам о своем новом треке "Lifetimes" и использовала часть его текста в подписи к посту.

"Мы как звезды в небе. Ты и я найдем друг друга. В каждой отдельной жизни", — написала Перри.

Напомним, певица чуть не потеряла купальник во время отдыха. А раньше мы писали об откровенных съемках клипа Кэти Перри с красавчиком-моделью.