Кэти Перри экстремально отдыхает с Орландо Блумом в Италии.

Кэти Перри и Орландо Блум прыгнули с вертолета в океан — видео
Известный актер Орландо Блум приобщил к своим экстремальным видам отдыха свою невесту Кэти Перри. Он уговорил ее вместе прыгнуть с вертолета в океан.
Видео исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
Кэти Перри решилась на смелый прыжок с любимым
Влюбленные отдыхают на Сардинии (Италия) и не просто загорают на пляже, а ищут источники адреналина. Певица поделилась кадрами, на которых Орландо поддерживает ее, когда они вместе сидят на краю вертолета перед тем, как совершить смелый прыжок прямо в океан.
Вертолет поднялся не очень высоко, но этого было достаточно, чтобы дать влюбленным большую порцию адреналина.
Кэти не упустила возможность напомнить поклонникам о своем новом треке "Lifetimes" и использовала часть его текста в подписи к посту.
"Мы как звезды в небе. Ты и я найдем друг друга. В каждой отдельной жизни", — написала Перри.
Напомним, певица чуть не потеряла купальник во время отдыха. А раньше мы писали об откровенных съемках клипа Кэти Перри с красавчиком-моделью.
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