Кеті Перрі розривала стосунки з Орландо Блумом

Співачка Кеті Перрі та Орландо Блум. Фото: instagram.com/katyperry/

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум розривали стосунки. Кеті була не готова до них, а ось зірка "Піратів Карибського моря" мріяв про родину.

Про це Кеті розповіла в подкасті "Call Her Daddy", передає Page Six.

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Пара вперше зустрілася на афтепаті "Золотого глобуса" у 2016 році, але розлучилася наступного року після того, як актор "Піратів Карибського моря" взяв участь у тижневому ретриті під назвою "Процес Гоффмана". У пари були різні цінності. Кеті зізналася, що Орландо було нецікаво "грати в ігри", а їй потрібно було "працювати" над собою, адже вона вийшла із невдалих стосунків.

"Він був готовий до серйозних стосунків. Я ж щойно закінчила стосунки і подумала, що більше так не можу. Мені потрібно "плавати в іншому ставку", але мені довелося зробити багато роботи над собою", — поділилася співачка.

Орландо і Кеті у 2017 році провели "дійсно важкий рік" нарізно, перш ніж співачка сама пройшла ретрит, який повністю змінив її життя.

"Це допомогло мені переосмислити те, що я думаю про себе, і з'єднати голову з серцем", — додала Кеті.

Коли вони знову зійшлися, співачка показала свою "найгіршу" сторону, і його непохитна підтримка допомогла їй зрозуміти, що він саме той чоловік, який їй потрібен.

"Я показала йому свою найгіршу сторону. Я сказала: "Ось наступне випробування. Я покажу тобі найбожевільніше ст*рво, яке ти коли-небудь бачив", а він такий: "Я не злякався". А я йому: "Ти ж тато моєї дитини. Якщо ти не злякався, то ми пройдемо цю дистанцію", — поділилася Перрі.

Нагадаємо, співачка ледь не загубила купальник під час відпочинку. А раніше ми писали про відверті зйомки кліпу Кеті Перрі з красунчиком-моделлю.