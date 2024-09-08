Орландо Блум рассказал о своей суровой диете

Актер Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom/

Известный актер Орландо Блум экстремально худел ради съемок в фильме "Разрез". Диетологи позволяли ему питаться только тунцом и огурцами.

Об этом пишет Page Six.

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Актер признался, что боялся, что умрет из-за "сложной" роли, которая требовала от него резкого похудения. Диетолог на съемочной площадке посадил звезду "Пиратов Карибского моря" на "строгий режим", чтобы он начал съемки в самом легком весе.

"Я постоянно был очень голоден. Последние три недели в Лондоне перед началом съемок, я питался только тунцом и огурцами", — рассказал Блум.

За три месяца подготовки к съемкам в фильме актер похудел до 52 килограммов.

Орландо Блум на съемках фильма "Разрез". Фото: MEGA

Фильм "Разрез" рассказывает историю "отставного бойца, одержимого идеей вернуться на ринг — даже если это стоит ему жизни".

Постер фильма "Разрез". Фото: instagram.com/orlandobloom/

Ранее актер рассказывал, роль в каком фильме ему далась труднее всего. А также он вместе с любимой Кэти Перри прыгнул с вертолета в океан.