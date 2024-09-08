Орландо Блум рассказал о своей суровой диете

Орландо Блум похудел на 23 килограмма за три месяца ради роли в психологическом триллере "Разрез"
Известный актер Орландо Блум экстремально худел ради съемок в фильме "Разрез". Диетологи позволяли ему питаться только тунцом и огурцами.
Об этом пишет Page Six.
Орландо Блум об испытаниях для своего тела
Актер признался, что боялся, что умрет из-за "сложной" роли, которая требовала от него резкого похудения. Диетолог на съемочной площадке посадил звезду "Пиратов Карибского моря" на "строгий режим", чтобы он начал съемки в самом легком весе.
"Я постоянно был очень голоден. Последние три недели в Лондоне перед началом съемок, я питался только тунцом и огурцами", — рассказал Блум.
За три месяца подготовки к съемкам в фильме актер похудел до 52 килограммов.
Фильм "Разрез" рассказывает историю "отставного бойца, одержимого идеей вернуться на ринг — даже если это стоит ему жизни".
Ранее актер рассказывал, роль в каком фильме ему далась труднее всего. А также он вместе с любимой Кэти Перри прыгнул с вертолета в океан.
Читайте Новини.LIVE!