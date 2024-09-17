Дженнифер Энистон ослепила сиянием кристаллов к бриллиантам и красной дорожке сериального "Оскара"

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе состоялась 76-ая церемония вручения премии "Эмми", которую называют "сериальным "Оскаром". На красную дорожку вышли Дженнифер Энистон, Селена Гомес, София Вергара, Джереми Аллен Уайт, Мерил Стрип, Дакота Фаннинг и другие.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда "Друзей" Дженнифер Энистон появилась в серебристом платье Oscar De La Renta с открытыми плечами, Селена Гомес появилась в черном платье Ralph Lauren, София Вергара пришла в красном платье Dolce & Gabbana с низким декольте, а Мэрил Стрип выбрала для выхода розовый оттенок.

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Главным фаворитом премии стал сериал "Олененок", забравший шесть статуэток, включая премии за лучший сериал и лучший сценарий. Актриса Джессика Ханнинг, сыгравшая роль сталкера, получила награду как лучшая актриса второго плана. Среди фаворитов оказался также сериал "Медведь", а Джереми Аллен Уайт второй год подряд получил главную награду "Эмми" в номинации "Лучший актер" за роль в сериале "Медведь".

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

Актриса Джоди Фостер. Фото: Reuters

Актриса Элизабет Дебески. Фото: Reuters

Актриса Джиллиан Андерсон. Фото: Reuters

Актер Робрерт Дауни-младший с супругой. Фото: Reuters

Актриса Дакота Феннинг. Фото: Reuters

Актриса София Вергара. Фото: Reuters

Актриса София Вергара. Фото: Reuters

Актриса Наоми Уотс. Фото: Reuters

Потрясающий выход актрисы Кэтрин Охары на красной дорожке произошел через несколько месяцев после того, как она вызвала слухи о том, что употребляла препарат для похудения Ozempic.

Актриса Кэтрин Охара. Фото: Reuters

Использование препаратов для похудения в Голливуде стало настолько распространено, что Эли Лилли, производитель препарата-конкурента Ozempic Mounjaro, в начале этого года опубликовала рекламу, в которой призвала людей прекратить употреблять препарат ради тщеславия.

Кэтрин никогда не упоминала об использовании препаратов для похудения, а ранее говорила, что на самом деле с возрастом пытается избегать пластической хирургии.

Напомним, Джессика Симпсон прокомментировала свое похудение. А раньше мы писали, что звезда "Эйфории" поразила фото, демонстрирующие потерю веса.