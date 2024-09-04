Схудла зірка "Ейфорії" приголомшила відвертим фото на тлі чуток про нездорову втрату ваги
Зірка Euphoria Барбі Феррейра показала своє неймовірне схуднення на звабливому фото. 27-річна актриса змусила своїх 5 мільйонів підписників підозрювати, що вона вжила препарат для схуднення.
Знімок акторка показала у соціальній мережі.
Ще одну зірку підозрюють у схудненні на препаратах
На знімку вона була без макіяжу, одягнута в кремовий пеньюар з глибоким вирізом. Барбі спокусливо позувала у себе вдома з каштановим волоссям, розпущеним на плечах. Барбі давно не хоче обговорювати свій розмір.
Шанувальники відзначили красу зірки, але деякі також припустили, що вона приймає ліки від діабету, які допомагають людям схуднути.
Один підписник пожартував: "Багаті люди мають препарат для схуднення, а ми маємо бодіпозитив".
Барбі була в 16 епізодах Euphoria з 2019 по 2022 рік.
Після цього вона з’явилася в епізоді Robot Chicken у 2022 році, а потім зіграла роль Нессі у фільмі "Ні".
Чотири роки тому вона говорила про свою "страшну тривогу", "проблеми з депресією, з харчуванням, параною" та інші "дивні речі", які, як вона наполягає, є наслідком Інтернету.
В інтерв’ю Cosmopolitan у 2020 році Барбі відверто розповіла про психічне здоров’я, а також про тиск і світові події, які негативно вплинули на її покоління.
"Мій перший день у дитячому садку був 11 вересня. Ми були піддослідними кроликами Інтернету — тобі 11, і темрява всього світу просто запакована у твій комп’ютер, і ти гортаєш його. Я маю на увазі, що я відчуваю страшенну тривогу. Багато проблем із депресією, проблемами з їжею, параноєю та просто дивних речей, які, я на тисячу відсотків впевнена, походять з Інтернету", — сказала Феррейра.
Проте глибокі почуття могли допомогти їй у кар’єрі. Барбі каже, що вона була "емоційною" та "чуйною" дитиною, що спонукало її до акторства.
Нагадаємо, пластичний хірург розповів про схуднення Крістіни Агілери. А також ми писали, що Крістіна Агілера знялась для журналу.
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