Схудла зірка "Ейфорії" приголомшила відвертим фото на тлі чуток про нездорову втрату ваги

Акторка Барбі Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Зірка Euphoria Барбі Феррейра показала своє неймовірне схуднення на звабливому фото. 27-річна актриса змусила своїх 5 мільйонів підписників підозрювати, що вона вжила препарат для схуднення.

Знімок акторка показала у соціальній мережі.

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На знімку вона була без макіяжу, одягнута в кремовий пеньюар з глибоким вирізом. Барбі спокусливо позувала у себе вдома з каштановим волоссям, розпущеним на плечах. Барбі давно не хоче обговорювати свій розмір.

Акторка Барбі Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Акторка Барбі Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Шанувальники відзначили красу зірки, але деякі також припустили, що вона приймає ліки від діабету, які допомагають людям схуднути.

Один підписник пожартував: "Багаті люди мають препарат для схуднення, а ми маємо бодіпозитив".

Барбі була в 16 епізодах Euphoria з 2019 по 2022 рік.

Після цього вона з’явилася в епізоді Robot Chicken у 2022 році, а потім зіграла роль Нессі у фільмі "Ні".

Чотири роки тому вона говорила про свою "страшну тривогу", "проблеми з депресією, з харчуванням, параною" та інші "дивні речі", які, як вона наполягає, є наслідком Інтернету.

В інтерв’ю Cosmopolitan у 2020 році Барбі відверто розповіла про психічне здоров’я, а також про тиск і світові події, які негативно вплинули на її покоління.

"Мій перший день у дитячому садку був 11 вересня. Ми були піддослідними кроликами Інтернету — тобі 11, і темрява всього світу просто запакована у твій комп’ютер, і ти гортаєш його. Я маю на увазі, що я відчуваю страшенну тривогу. Багато проблем із депресією, проблемами з їжею, параноєю та просто дивних речей, які, я на тисячу відсотків впевнена, походять з Інтернету", — сказала Феррейра.

Акторка Барбі Ферейрра. Фото: HBO

Проте глибокі почуття могли допомогти їй у кар’єрі. Барбі каже, що вона була "емоційною" та "чуйною" дитиною, що спонукало її до акторства.

Нагадаємо, пластичний хірург розповів про схуднення Крістіни Агілери. А також ми писали, що Крістіна Агілера знялась для журналу.