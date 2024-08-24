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Пластичний хірург розповів, на які сміливі зміни наважилась схудла Крістіна Агілера

24 серпня 2024 06:45
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Пластичний хірург розповів, на які сміливі зміни наважилась схудла Крістіна Агілера
Співачка Крістіна Агілера. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Крістіна Агілера повернулася на сцену з більш молодшим виглядом. Фанати вперше висловили припущення про зовнішній вигляд 43-річної хітмейкерки ще в травні після виступу в Мексиці.

Про це пише Daily Mail.

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Їхній висновок полягав у тому, що співачка швидко пройшла шлях до різкої втрати ваги за допомогою ін’єкцій популярного препарату для схуднення.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Оземпік усіх страшенно старить, але, чесно кажучи, творить чудеса з Крістіною. Вона виглядає неймовірно", — припустив один фанат.

"Найкращі результати Ozempic. Вона виглядає чудово", — погодився інший, а третій додав: "Це Оземпік Агілера".

Тепер лікарі-косметологи припустили, що новий вигляд співачки справді, ймовірно, є результатом "чудодійного" препарату зі схуднення, а також операцій на обличчі. Лондонський лікар-естетик Джонні Беттерідж сказав, що підозрює, що Крістіна перенесла підтяжку обличчя, операцію на повіках і серйозну стоматологічну процедуру.

"Зміну ваги за такий короткий проміжок часу можна пояснити використанням Ozempic, і я також думаю, що вона розчинила всі філери у своєму обличчі, перш ніж піддатися хірургічному втручанню. Кілька років тому вона пройшла через фазу, коли у неї було занадто багато філерів, що надавало обличчю вигляд подушки. Ми могли бачити це переважно в середній частині обличчя, щоках і губах. З часом поєднання занадто великої кількості філерів та загальна зміна ваги призвело до повноти обличчя", — сказав фахівець.

 

Співачка Крістіна Агілера до схуднення
Співачка Крістіна Агілера до схуднення. Фото: Reuters

 

Беттерідж також додає: "Якщо порівняти її 18-річну обличчя з 43-річною, то головні зміни, які я відразу бачу, — це її ніс — він набагато гостріший і піднятий. У неї більш пропорційні губи по відношенню до верхньої і нижньої губи, тому ми можемо пояснити це наповнювачем, а також стоматологічною роботою з вінірами. Окремо верхню блефаропластику для видалення зайвої шкіри повік і, я думаю, ендоскопічну підтяжку обличчя".

Верхня блефаропластика або підтяжка повік — це інвазивна процедура, під час якої хірурги роблять розріз уздовж природної складки повік, щоб видалити зайву шкіру, що надає більш підтягнутий вигляд без зморшок.

У приватному порядку коштує близько 4600 фунтів стерлінгів у Великій Британії.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Однією з характерних ознак цієї процедури є підняті брови та форма очей. Це дає набагато чіткіший вигляд. Її робота 10 з 10, і вона виглядає неймовірно", — сказав лікар.

Нагадаємо, молодшу сестру Брітні Спірс запідозрили у схудненні на препаратах. А раніше ми писали, що фанати приголомшені різкою втратою ваги Крістіни Агілери.

пластична хірургія Крістіна Агілера схуднення зірки

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