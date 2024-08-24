Пластический хирург рассказал, на какие смелые изменения решилась похудела Кристина Агилера

Певица Кристина Агилера. Фото: Reuters

Кристина Агилера недавно вернулась на сцену с более молодым видом. Фанаты впервые высказали предположение о внешнем виде 43-летней певицы еще в мае после выступления в Мексике.

Об этом пишет Daily Mail.

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Их мнение заключалось в том, что певица быстро прошла путь к резкой потере веса с помощью инъекций популярного препарата для похудения.

"Оземпик всех ужасно старит, но, честно говоря, творит чудеса с Кристиной. Она выглядит невероятно", — предположил один фанат.

"Лучшие результаты Ozempic. Она выглядит прекрасно", — согласился другой, а третий добавил: "Это Оземпик Агилера".

Теперь врачи-косметологи предположили, что новый вид певицы действительно, вероятно, результат "чудодейственного" препарата по похудению, а также операций на лице. Лондонский врач-эстетик Джонни Беттеридж сказал, что подозревает, что Кристина перенесла подтяжку лица, операцию на веках и серьезную стоматологическую процедуру.

"Изменение веса за столь короткий промежуток времени можно объяснить использованием Ozempic, и я также думаю, что она растворила все филлеры в своем лице, прежде чем поддаться хирургическому вмешательству. Несколько лет назад она прошла через фазу, когда у нее было слишком много филлеров, что придавало лицу вид подушки. Мы могли видеть это преимущественно в средней части лица, щеках и губах. Со временем сочетание слишком большого количества филлеров и общее изменение веса привело к полноте лица", — сказал специалист.

Певица Кристина Агилера до похудения. Фото: Reuters

Беттеридж также добавляет: "Если сравнить ее 18-летнее лицо с 43-летней, то главные изменения, которые я сразу вижу, — это ее нос — он гораздо острее и приподнят. У нее более пропорциональные губы по отношению к верхней и нижней губе, поэтому мы можем объяснить это наполнителем, а также стоматологической работой с винирами. Отдельно верхнюю блефаропластику для удаления излишней кожи век и, я думаю, эндоскопическую подтяжку лица".

Верхняя блефаропластика или подтяжка век — это инвазивная процедура, во время которой хирурги производят разрез вдоль естественной складки век, чтобы удалить лишнюю кожу, придающую более подтянутый вид без морщин.

В частном порядке стоит около 4600 фунтов стерлингов в Великобритании.

"Один из характерных признаков этой процедуры — поднятые брови и форма глаз. Это дает гораздо более четкий вид. Ее работа 10 из 10, и она выглядит невероятно", — сказал врач.

Напомним, младшую сестру Бритни Спирс заподозрили в похудении на препаратах. А раньше мы писали, что фанаты ошеломлены резкой потерей веса Кристины Агилеры.