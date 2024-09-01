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Сердце розривається — схудла Крістіна Агілера занепокоїла прихильників фотосесією на барній стійці

1 вересня 2024 08:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Сердце розривається — схудла Крістіна Агілера занепокоїла прихильників фотосесією на барній стійці
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Крістіна Агілера, яка нещодавно спровокувала чутки про те вдалася до препаратів для схуднення, поділилася фотографіями, на яких вона позує на барній стійці перед одним із своїх останніх виступів. Вона приміряла мішкувату футболку Coca Cola та шорти в поєднанні зі звабливими легінсами в сіточку.

Фото опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Співачка також поєднала свій образ із черевиками до стегна, які додали пікантності її ансамблю, коли вона позувала перед стіною алкоголю.

 

Співачка Крістіна Агілера
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера у фотосесії
Співачка Крістіна Агілера перед концертом. Фото: instagram.com/xtina/

 

Співачка Крістіна Агілера засвітила схудлу фігуру
Співачка Крістіна Агілера засвітила схудлу фігуру. Фото: instagram.com/xtina/

 

"Останні вихідні", — прокоментувала вона.

Публікація отримало уваги серед 9,7 мільйонів підписників зірки, набравши понад 34 тисячі лайків і сотні коментарів. Прихильники занепокоєні схудненнями знаменитості.

"Я люблю її, але мені сумно, що вона не зізнається в ліках для схуднення. Усі інші використовують це, це нормально".

"Знову 1999?? Як???".

"Моє серце розривається, коли я бачу її такою".

Крістіна сказала, що підтримує свою підтягнуту фігуру тим, що збалансувала правильне харчування та фізичні вправи. Окрім уникнення солодкого, поп-зірка також вдається до регулярних фізичних вправ. Вона підтримує тонус, займаючись йогою, боксом, силовими вправами від двох до п’яти разів на тиждень.

Нагадаємо, сестру Брітні Спірс запідозрили у схудненні на пігулках. А раніше ми писали, що пластичний хірург покоментував схуднення Агілери. 

Крістіна Агілера закордонні зірки схуднення зірки

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