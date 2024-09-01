Сердце разрывается — похудела Кристина Агилера обеспокоила поклонников фотосессией на барной стойке

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Кристина Агилера, недавно спровоцировавшая слухи о том, что прибегла к препаратам для похудения, поделилась фотографиями, на которых она позирует на барной стойке перед одним из своих последних выступлений. Она примеряла мешковатую футболку Coca Cola и шорты в сочетании с соблазнительными легинсами в сеточку.

Фото опубликовала в своих социальных сетях.

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Певица также сочетала свой образ с ботинками до бедрв, которые придали пикантности ее ансамблю, когда она позировала перед стеной алкоголя.

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера перед концертом. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера засветила похудевшую фигуру. Фото: instagram.com/xtina/

"Последние выходные", — прокомментировала она.

Публикация набрала популярности среди 9,7 миллионов подписчиков звезды, набрав более 34 тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники обеспокоены похудением знаменитости.

"Я люблю ее, но мне грустно, что она не признается в лекарствах для похудения. Все остальные используют это, это нормально".

"Снова 1999?? Как???".

"Мое сердце разрывается, когда я вижу ее такой".

Кристина сказала, что поддерживает свою подтянутую фигуру тем, что сбалансировала правильное питание и физические упражнения. Кроме отказа от сладкого, поп-звезда также прибегает к регулярным физическим упражнениям. Она поддерживает тонус, занимаясь йогой, боксом, силовыми упражнениями от двух до пяти раз в неделю.

Напомним, сестру Бритни Спирс заподозрили в похудении на таблетках. А раньше мы писали, что пластический хирург прокомментировал похудение Агилеры.