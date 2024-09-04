Похудевшая звезда "Эйфории" ошеломила откровенным фото на фоне слухов о нездоровой потере веса

Актриса Барби Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра показала свое невероятное похудение на соблазнительном фото. 27-летняя актриса заставила своих 5 миллионов подписчиков подозревать, что она употребила препарат для похудения.

Снимок актриса показала в социальной сети.

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На снимке она была без макияжа, надев кремовый пеньюар с глубоким вырезом. Барби соблазнительно позировала у себя дома с каштановыми волосами, распущенными на плечах. Барби давно не хочет обсуждать свой вес.

Актриса Барби Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Актриса Барби Феррейра. Фото: instagram.com/barbieferreira/

Поклонники отметили красоту звезды, но некоторые также предположили, что она принимает лекарство от диабета, которое помогает людям похудеть.

Один подписчик пошутил: "У богатых людей есть препарат для похудения, а у нас есть бодипозитив".

Барби была в 16 эпизодах сериала "Эйфория" с 2019 по 2022 год.

После этого она появилась в эпизоде Robot Chicken в 2022 году, а затем сыграла роль Несси в фильме "Нет".

Четыре года назад она говорила о своей "страшной тревоге", "проблемах с депрессией, с питанием, паранойей" и других "странных вещах", которые, как она настаивает, являются следствием Интернета.

В интервью Cosmopolitan в 2020 году Барби откровенно рассказала о психическом здоровье, а также о давлении и мировых событиях, негативно повлиявших на ее поколение.

"Мой первый день в детском саду был 11 сентября. Мы были подопытными кроликами Интернета — тебе 11, и тьма всего мира просто упакована в твой компьютер, и ты листаешь его. Я имею в виду, что я испытываю страшную тревогу. Много проблем с депрессией, проблемами с едой, паранойи и просто странных вещей, которые, я на тысячу процентов уверена, происходят из Интернета", — сказала Феррейра.

Актриса Барби Ферейрра до похудения. Фото: HBO

Однако глубокие чувства могли помочь ему в карьере. Барби говорит, что она была "эмоциональным" и "чутким" ребенком, что побуждало его к актерству.

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