Похудевшая звезда "Эйфории" ошеломила откровенным фото на фоне слухов о нездоровой потере веса
Звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра показала свое невероятное похудение на соблазнительном фото. 27-летняя актриса заставила своих 5 миллионов подписчиков подозревать, что она употребила препарат для похудения.
Снимок актриса показала в социальной сети.
Еще одну звезду подозревают в похудении на препаратах
На снимке она была без макияжа, надев кремовый пеньюар с глубоким вырезом. Барби соблазнительно позировала у себя дома с каштановыми волосами, распущенными на плечах. Барби давно не хочет обсуждать свой вес.
Поклонники отметили красоту звезды, но некоторые также предположили, что она принимает лекарство от диабета, которое помогает людям похудеть.
Один подписчик пошутил: "У богатых людей есть препарат для похудения, а у нас есть бодипозитив".
Барби была в 16 эпизодах сериала "Эйфория" с 2019 по 2022 год.
После этого она появилась в эпизоде Robot Chicken в 2022 году, а затем сыграла роль Несси в фильме "Нет".
Четыре года назад она говорила о своей "страшной тревоге", "проблемах с депрессией, с питанием, паранойей" и других "странных вещах", которые, как она настаивает, являются следствием Интернета.
В интервью Cosmopolitan в 2020 году Барби откровенно рассказала о психическом здоровье, а также о давлении и мировых событиях, негативно повлиявших на ее поколение.
"Мой первый день в детском саду был 11 сентября. Мы были подопытными кроликами Интернета — тебе 11, и тьма всего мира просто упакована в твой компьютер, и ты листаешь его. Я имею в виду, что я испытываю страшную тревогу. Много проблем с депрессией, проблемами с едой, паранойи и просто странных вещей, которые, я на тысячу процентов уверена, происходят из Интернета", — сказала Феррейра.
Однако глубокие чувства могли помочь ему в карьере. Барби говорит, что она была "эмоциональным" и "чутким" ребенком, что побуждало его к актерству.
Напомним, пластический хирург рассказал о похудении Кристины Агилеры. Также мы писали, что Кристина Агилера снялась для журнала.
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