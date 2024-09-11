Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Селена Гомес шокувала заявою про безпліддя arrow

Селена Гомес шокувала заявою про безпліддя

11 вересня 2024 11:00
Валерія Соколенко - Редактор
Селена Гомес не зможе народити власних дітей — причини
Американська акторка Селена Гомес. Фото: instagram/selenagomez
Валерія Соколенко - Редактор

Американська співачка та акторка Селена Гомес шокувала світ одкровенням про стан здоров'я. Вона не може завагітніти.

Про це зірка розповіла виданню Vanity Fair.

Читайте також:

Селена Гомес не зможе народити власних дітей

Співачка зізналася, що вона безплідна. Гомес не зможе у майбутньому виносити та народити власних дітей через проблеми зі здоров'ям.

"Я ніколи цього не казала, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя та життя дитини. Це тривалий час пригнічувало мене", — заявила Селена.

Селена Гомес не зможе мати дітей. Фото: instagram/selenagomez
Селена Гомес не зможе мати дітей. Фото: instagram/selenagomez

Однак Гомес вже думає про усиновлення чи звернення до сурогатного материнства. Ця тема для неї не чужа, адже в її родині вже була схожа історія. Її маму теж свого часу вдочерила родина.

"Я думала, що це станеться природним шляхом. Але, попри все, я перебуваю в доволі непоганому становищі. Бо вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають з сурогатним материнством чи дозволяють усиновити дитину, а для мене це величезні можливості. Я дуже вдячна за таку варіативність для людей, які просто шалено жадають стати мамами. А я одна з таких. Я в передчутті, який вигляд матиме ця історія, яка відмінна від інших. Зрештою, мені байдуже. Однаково воно буде моїм. Це маля буде моїм", — додала артистка.

Селена Гомес закохана в Бенні Бланко. Фото: instagram/selenagomez
Селена Гомес закохана в Бенні Бланко. Фото: instagram/selenagomez

Нагадаємо, співачка зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко, який нещодавно зробив їй пропозицію. Також зірка презентувала свій новий детектив та вразила відвертою сукнею на червоному хіднику.

діти Голлівуд Селена Гомес проблеми вагітність закордонні зірки співачка безпліддя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

12:55 Пенсія по інвалідності — хто може отримати виплати без страхового стажу

12:46 У Росії школярі підпалили вертоліт Мі-8 за чималу винагороду

12:46 В Одесі намагалися відбити чоловіка від ТЦК — подробиці конфлікту

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:37 Саміт Кримської платформи — Зеленський виступив із заявою

12:31 На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори

12:26 Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

12:26 Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

12:24 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди — до чого завтра готуватися українцям

12:55 Пенсія по інвалідності — хто може отримати виплати без страхового стажу

12:46 У Росії школярі підпалили вертоліт Мі-8 за чималу винагороду

12:46 В Одесі намагалися відбити чоловіка від ТЦК — подробиці конфлікту

12:37 Саміт Кримської платформи — Зеленський виступив із заявою

12:31 На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:26 Понад 235 тис. за місяць — чому Німеччина позбавляє українців тимчасового захисту

12:26 Держсекретар США та очільник МЗС Британії прибули до Києва

12:24 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди — до чого завтра готуватися українцям

12:19 Дебош у лікарні та прострілена нога — на Одещини повідомили про підозру учасникам стрілянини

12:06 Бійці Краматорського загону показали ефектне знищення окупантів на Харківщині

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже