Селена Гомес не зможе народити власних дітей — причини

Американська акторка Селена Гомес. Фото: instagram/selenagomez

Американська співачка та акторка Селена Гомес шокувала світ одкровенням про стан здоров'я. Вона не може завагітніти.

Про це зірка розповіла виданню Vanity Fair.

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Селена Гомес не зможе народити власних дітей

Співачка зізналася, що вона безплідна. Гомес не зможе у майбутньому виносити та народити власних дітей через проблеми зі здоров'ям.

"Я ніколи цього не казала, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя та життя дитини. Це тривалий час пригнічувало мене", — заявила Селена.

Селена Гомес не зможе мати дітей. Фото: instagram/selenagomez

Однак Гомес вже думає про усиновлення чи звернення до сурогатного материнства. Ця тема для неї не чужа, адже в її родині вже була схожа історія. Її маму теж свого часу вдочерила родина.

"Я думала, що це станеться природним шляхом. Але, попри все, я перебуваю в доволі непоганому становищі. Бо вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають з сурогатним материнством чи дозволяють усиновити дитину, а для мене це величезні можливості. Я дуже вдячна за таку варіативність для людей, які просто шалено жадають стати мамами. А я одна з таких. Я в передчутті, який вигляд матиме ця історія, яка відмінна від інших. Зрештою, мені байдуже. Однаково воно буде моїм. Це маля буде моїм", — додала артистка.

Селена Гомес закохана в Бенні Бланко. Фото: instagram/selenagomez

Нагадаємо, співачка зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко, який нещодавно зробив їй пропозицію. Також зірка презентувала свій новий детектив та вразила відвертою сукнею на червоному хіднику.