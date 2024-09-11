Селена Гомес не зможе народити власних дітей — причини

Селена Гомес шокувала заявою про безпліддя
Американська співачка та акторка Селена Гомес шокувала світ одкровенням про стан здоров'я. Вона не може завагітніти.
Про це зірка розповіла виданню Vanity Fair.
Селена Гомес не зможе народити власних дітей
Співачка зізналася, що вона безплідна. Гомес не зможе у майбутньому виносити та народити власних дітей через проблеми зі здоров'ям.
"Я ніколи цього не казала, але, на жаль, я не можу мати власних дітей. У мене багато медичних проблем, які можуть поставити під загрозу моє життя та життя дитини. Це тривалий час пригнічувало мене", — заявила Селена.
Однак Гомес вже думає про усиновлення чи звернення до сурогатного материнства. Ця тема для неї не чужа, адже в її родині вже була схожа історія. Її маму теж свого часу вдочерила родина.
"Я думала, що це станеться природним шляхом. Але, попри все, я перебуваю в доволі непоганому становищі. Бо вважаю благословенням те, що є чудові люди, які допомагають з сурогатним материнством чи дозволяють усиновити дитину, а для мене це величезні можливості. Я дуже вдячна за таку варіативність для людей, які просто шалено жадають стати мамами. А я одна з таких. Я в передчутті, який вигляд матиме ця історія, яка відмінна від інших. Зрештою, мені байдуже. Однаково воно буде моїм. Це маля буде моїм", — додала артистка.
Нагадаємо, співачка зустрічається з музичним продюсером Бенні Бланко, який нещодавно зробив їй пропозицію. Також зірка презентувала свій новий детектив та вразила відвертою сукнею на червоному хіднику.
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