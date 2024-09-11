Селена Гомес не сможет родить собственных детей.

Американская актриса Селена Гомес. Фото: instagram/selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес шокировала мир откровением о состоянии здоровья. Она не может забеременеть.

Об этом звезда рассказала изданию Vanity Fair.

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Селена Гомес не сможет родить своих детей

Певица призналась, что она бесплодна. Гомес не сможет в будущем выносить и родить своих детей из-за проблем со здоровьем.

"Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это долго подавляло меня", — заявила Селена.

Селена Гомес не сможет иметь детей. Фото: instagram/selenagomez

Однако Гомес уже думает об усыновлении или обращении к суррогатному материнству. Эта тема для нее не чужда, ведь в ее семье уже была похожая история. Ее маму тоже в свое время удочерила семья.

"Я думала, что это произойдет естественным путем. Но несмотря ни на что, я нахожусь в довольно неплохом положении. Потому считаю благословением то, что есть замечательные люди, которые помогают с суррогатным материнством или позволяют усыновить ребенка, а для меня это огромные возможности. Я очень благодарна за такую вариативность для людей, которые просто безумно хотят стать мамами. А я одна с таких. Я в предвкушение, як будет выглядеть эта история, которая сильно отличается от других. В целом, мне все равно. Он будет моим. Этот ребенок будет моим", — добавила артистка.

Селена Гомес влюблена в Бенни Бланко. Фото: instagram/selenagomez

Напомним, певица встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко, недавно сделавшим ей предложение. Также звезда презентовала свой новый детектив и поразила откровенным платьем на красном тротуаре.