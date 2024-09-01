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Селену Гомес на тлі чуток про заручини заскочили із золотою обручкою

1 вересня 2024 09:25
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Селена Гомес підігріла чутки про заручини
Співачка та акторка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес підігріла чутки про заручини зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. Дівчину помітили із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки.

Про це пише Page Six.

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Папараці заскочили зірку біля виходу з метро в Лос-Анджелесі. Співачка тримала у руках телефон і її безіменний палець прикрашала золота обручка.

Для денної прогулянки вона вдяглася невимушено, обравши велику вінтажну футболку "Селена" і чорні легінси.

Один з інсайдерів видання стверджує, що Бенні Бланко наскільки серйозно ставиться до Гомес, що хоче мати з нею сім'ю і вони говорять про створення сім'ї "кожен день".

Селену Гомес на тлі чуток про заручини заскочили із золотою обручкою - фото 1
Селена Гомес на прогулянці. Фото: BACKGRID
Селену Гомес на тлі чуток про заручини заскочили із золотою обручкою - фото 2
Селена Гомес з обручкою на пальці. Фото: BACKGRID

Гомес і Бланко разом трохи більше року, але офіційно вони повідомили про свої стосунки у грудні 2023 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Нагадаємо, Селена Гомес вразила відвертим фото. А раніше ми розповідали, яку процедуру краси зробила Гомес.

весілля Селена Гомес відносини закордонні зірки чутки

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