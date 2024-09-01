Співачка та акторка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес підігріла чутки про заручини зі своїм бойфрендом Бенні Бланко. Дівчину помітили із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки.

Про це пише Page Six.

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Папараці заскочили зірку біля виходу з метро в Лос-Анджелесі. Співачка тримала у руках телефон і її безіменний палець прикрашала золота обручка.

Для денної прогулянки вона вдяглася невимушено, обравши велику вінтажну футболку "Селена" і чорні легінси.

Один з інсайдерів видання стверджує, що Бенні Бланко наскільки серйозно ставиться до Гомес, що хоче мати з нею сім'ю і вони говорять про створення сім'ї "кожен день".

Селена Гомес на прогулянці. Фото: BACKGRID

Селена Гомес з обручкою на пальці. Фото: BACKGRID

Гомес і Бланко разом трохи більше року, але офіційно вони повідомили про свої стосунки у грудні 2023 року.

Нагадаємо, Селена Гомес вразила відвертим фото. А раніше ми розповідали, яку процедуру краси зробила Гомес.