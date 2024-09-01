Певица и актриса Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Известная американская певица и актриса Селена Гомес подогрела слухи о помолвке со своим бойфрендом Бенни Бланко. Девушку заметили с золотым кольцом на безымянном пальце левой руки.

Об этом пишет Page Six.

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Папарацци заскочили звезду у выхода из метро в Лос-Анджелесе. Певица держала в руках телефон и ее безымянный палец украшало золотое кольцо.

Для дневной прогулки она оделась непринужденно, выбрав большую винтажную футболку "Селена" и черные леггинсы.

Один из инсайдеров издания утверждает, что Бенни Бланко насколько серьезно относится к Гомесу, что хочет иметь с ней семью и они говорят о создании семьи "каждый день".

Селена Гомес на прогулке. Фото: BACKGRID

Селена Гомес с кольцом на пальце. Фото: BACKGRID

Гомес и Бланко вместе чуть больше года, но официально они сообщили о своих отношениях в декабре 2023 года.

Напомним, Селена Гомес поразила откровенным фото. А раньше мы рассказывали, какую процедуру красоты совершила Гомес.