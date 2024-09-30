Селену Гомес снова заскочили на свидании с Бенни Бланко

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Американская певица Селена Гомес провела вместе с любимым, известным музыкальным продюсером Бенни Бланко романтический уикенд в Диснейленде. Пара посещала аттракционы в медицинских черных масках.

Фото Бенни поделился в Stories на своей странице в Instagram.

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Свидание Селены Гомес

На опубликованном кадре пара уютно расположилась на аттракционе Radiator Springs Racers в стиле "Тачок" во время их свидания в Диснейленде, в Калифорнии. Селена Гомес и ее парень Бенни Бланко выбрали для отдыха теплые худи. Певица трогательно снимает медицинскую маску, чтобы поцеловать любимого сквозь нее. Бенни остался в маске.

Певица Селена Гомес на свидании с любимым Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

Напомним, Селена Гомес представила новый сезон популярного сериала. А также звезда стала новой певицей-миллиардершей.