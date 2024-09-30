Селену Гомес снова заскочили на свидании с Бенни Бланко

Селена Гомес показала романтику с любимым на свидании в Диснейленде
Американская певица Селена Гомес провела вместе с любимым, известным музыкальным продюсером Бенни Бланко романтический уикенд в Диснейленде. Пара посещала аттракционы в медицинских черных масках.
Фото Бенни поделился в Stories на своей странице в Instagram.
Свидание Селены Гомес
На опубликованном кадре пара уютно расположилась на аттракционе Radiator Springs Racers в стиле "Тачок" во время их свидания в Диснейленде, в Калифорнии. Селена Гомес и ее парень Бенни Бланко выбрали для отдыха теплые худи. Певица трогательно снимает медицинскую маску, чтобы поцеловать любимого сквозь нее. Бенни остался в маске.
Напомним, Селена Гомес представила новый сезон популярного сериала. А также звезда стала новой певицей-миллиардершей.
Читайте Новини.LIVE!