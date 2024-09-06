Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Відома співачка та акторка Селена Гомес стала мільярдеркою. Дівчина заробляє не лише співами та зйомками у кіно.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Селена Гомес стала однією із наймолодших мільярдерів у США, які зробили себе самі. Bloomberg оцінює її статки у 1,3 мільярда доларів.

Частину статків зірка заробила завдяки співу, партнерству з брендами та акторській майстерності, але "переважна частина" її багатства пов'язана з її власним брендом косметики Rare Beauty, який є популярним серед впливових блогерів та підлітків.

Її популярність в Instagram робить її третьою за кількістю підписників після футбольних ікон Кріштіану Роналду (638 мільйонів) та Ліонеля Мессі (504 мільйони), що допомогло їй отримати контракт від Puma на суму 30 мільйонів доларів, а також від Coach на суму 10 мільйонів доларів.

Селена також отримує дохід від власного серіалу "Убивства в одній будівлі" на каналі Hulu, яке щойно продовжили на п'ятий сезон, де вона, за даними Bloomberg, заробляє 6 мільйонів доларів за сезон.

Нагадаємо, режисер Тім Бертон отримав зірку на Голлівудській алеї слави. А також на Венеційському кінофестивалі Джолі стала більш успішною за Пітта.