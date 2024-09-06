Селена Гомес стала одним из самых молодых миллиардеров в США

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Известная певица и актриса Селена Гомес стала миллиардером. Девушка зарабатывает не только пением и съемками в кино.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Селена Гомес стала одной из самых молодых миллиардеров в США, которые сделали свое имя сами. Bloomberg оценивает ее состояние в 1,3 миллиарда долларов.

Часть состояния звезда заработала благодаря пению, партнерству с брендами и актерскому мастерству, но "подавляющая часть" ее богатства связана с ее собственным брендом косметики Rare Beauty, который популярен среди влиятельных блогеров и подростков.

Ее популярность в Instagram делает ее третьей по количеству подписчиков после футбольных икон Криштиану Роналду (638 миллионов) и Лионеля Месси (504 миллиона), что помогло ей получить контракт от Puma на сумму 30 миллионов долларов, а также от Coach на сумму 10 миллионов долларов.

Селена также получает доход от собственного сериала "Убийства в одном здании" на канале Hulu, который продлили на пятый сезон, где она, по данным Bloomberg, зарабатывает 6 миллионов долларов за сезон.

Напомним, режиссер Тим Бертон получил звезду на Голливудской аллее славы. А также на Венецианском кинофестивале Джоли стала более успешной, чем Питта.