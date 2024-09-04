Відомий режисер отримав зірку на Голлівудській алеї слави
Легендарний американський режисер Тім Бертон отримав зірку на Голлівудській алеї слави. Церемонія пройшла біля його улюбленої крамниці дитячих костюмів та іграшок.
Про це повідомляє BBC.
Нова зірка на алеї слави
Церемонія відбулася напередодні виходу його фільму "Бітлджус 2". На церемонії була присутня Вайнона Райдер, яка знялася у фільмі "Бітлджус" 1988 року разом з Майклом Кітоном. Також був присутній сам Кітон і Денні ДеВіто.
Зірку Бертона розташували перед магазином "Hollywood Toys & Costumes" на Голлівудському бульварі. Це місце має особливе значення для режисера.
"Вона прекрасна. Як я вже казав, я приїжджаю сюди з дитинства, з тих пір, як я гуляв вулицями Голлівуду, коли був маленьким хлопчиком, і заходив до цієї крамниці іграшок, яка все ще тут, і це неймовірно", — сказав Бертон.
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