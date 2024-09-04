Режисер Тім Бертон. Фото: Reuters

Легендарний американський режисер Тім Бертон отримав зірку на Голлівудській алеї слави. Церемонія пройшла біля його улюбленої крамниці дитячих костюмів та іграшок.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Нова зірка на алеї слави

Церемонія відбулася напередодні виходу його фільму "Бітлджус 2". На церемонії була присутня Вайнона Райдер, яка знялася у фільмі "Бітлджус" 1988 року разом з Майклом Кітоном. Також був присутній сам Кітон і Денні ДеВіто.

Зірку Бертона розташували перед магазином "Hollywood Toys & Costumes" на Голлівудському бульварі. Це місце має особливе значення для режисера.

"Вона прекрасна. Як я вже казав, я приїжджаю сюди з дитинства, з тих пір, як я гуляв вулицями Голлівуду, коли був маленьким хлопчиком, і заходив до цієї крамниці іграшок, яка все ще тут, і це неймовірно", — сказав Бертон.

Зірка Тіма Бертона. Фото: Reuters

Режисер Тім Бертон алеї слави. Фото: Reuters

Режисер Тім Бертон отримав зірку на Голлівудській алеї слави. Фото: Reuters

Раніше ми розповідали, що Netflix розпочав зйомки другого сезону популярного серіалу "Венздей". Також ми розповідали, що французький кінорежисер Гаспар Ное прилетів у Москву та розлютив українців.