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Моніка Белуччі з зірковим бойфрендом здійняла фурор на Венеційському кінофестивалі

30 серпня 2024 07:09
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Моніка Белуччі з зірковим бойфрендом здійняла фурор на Венеційському кінофестивалі
Акторка Моніка Белуччі з Тімом Бертоном. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Моніка Беллуччі та Тім Бертон відвідали 81-й Венеціанський кінофестиваль, який стартував на острові Лідо. Фільмом, який відкрив фестиваль, став "Бітлджус Бітлджус" — нова робота Тіма Бертона, яка є продовженням його ж однойменної картини 1988 року, а тому режисер став одним із головних героїв вечора.

Про це пише Daily Mail.

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На червоній доріжці Тім Бертон позував не лише з командою фільму, а й зі своєю коханою жінкою — італійською актрисою Монікою Беллуччі. На червоній доріжці закохані позували, тримаючись за руки, але цілуватися на людях не стали. Обидва були в чорному — улюбленому кольорі Беллуччі. В образі 59-річної кінодіви був лише один яскравий акцент — масивне кольє.

 

Акторка Моніка Белуччі з Тімом Бертоном
Акторка Моніка Белуччі з Тімом Бертоном. Фото: Reuters

 

Акторка Моніка Белуччі
Акторка Моніка Белуччі. Фото: Reuters

 

Акторка Моніка Белуччі
Акторка Моніка Белуччі. Фото: Reuters

 

Акторка Моніка Белуччі
Акторка Моніка Белуччі. Фото: Reuters

 

Акторка Моніка Белуччі з Тімом Бертоном
Акторка Моніка Белуччі з Тімом Бертоном. Фото: Reuters

 

Пізніше пара завітала на презентацію картини і Моніка змінила чорну сукню на фіолетову.

Для пари цей кінопроект особливий, адже саме на зйомках цієї картини і зав'язався їхній роман. Моніка виконала в сиквелі культового комедійного ужастика одну з головних роль.

Головну роль у стрічці зіграла Дженна Ортега, серед інших акторів як герої оригінального фільму, так і нові особи: Вайнона Райдер, Кетрін О'Хара, Віллем Дефо, Майкл Кітон та інші зірки.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі завітала на червону доріжку у розкішному вбранні. А раніше ми писали, що Геллі Беррі вийшла на прем'єру у мережеві без білизни.

Моніка Беллуччі Венеційський кінофестиваль закордонні зірки зіркова пара

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