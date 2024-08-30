Моника Белуччи со звездным бойфрендом произвела фурор на Венецианском кинофестивале

Актриса Моника Белуччи с Тимом Бертоном. Фото: Reuters

Моника Беллуччи и Тим Бертон посетили 81-й Венецианский кинофестиваль, стартовавший на острове Лидо. Фильмом, открывшим фестиваль, стал "Битлджус Битлджус" — новая работа Тима Бертона, которая является продолжением его же одноименной картины 1988 года, а потому режиссер стал одним из главных героев вечера.

Об этом пишет Daily Mail.

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На красной дорожке Тим Бертон позировал не только с командой фильма, но и своей любимой женщиной — итальянской актрисой Моникой Беллуччи. На красной дорожке влюбленные позировали, держась за руки, но целоваться на людях не стали. Оба были в черном — любимом цвете Беллуччи. В образе 59-летней кинодивы был только один яркий акцент — массивное колье.

Актриса Моника Белуччи с Тимом Бертоном. Фото: Reuters

Актриса Моника Белуччи. Фото: Reuters

Актриса Моника Белуччи. Фото: Reuters

Актриса Моника Белуччи. Фото: Reuters

Актриса Моника Белуччи с Тимом Бертоном. Фото: Reuters

Позже пара посетила презентацию картины и Моника сменила черное платье на фиолетовое.

Для пары этот кинопроект особенный, ведь именно на съемках этой картины и завязался их роман. Моника исполнила в сиквеле культового комедийного ужастика одну из главных ролей.

Главную роль в ленте сыграла Дженна Ортега, среди других актеров как герои оригинального фильма, так и новые личности: Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Виллем Дефо, Майкл Китон и другие звезды.

Напомним, Блейк Лайвли посетила красную дорожку в роскошном наряде. А раньше мы писали, что Хелли Берри вышла на премьеру в круживе без белья.