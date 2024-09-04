Режиссер Тим Бертон. Фото: Reuters

Легендарный американский режиссер Тим Бертон получил звезду на Голливудской аллее славы. Церемония прошла возле его любимого магазина детских костюмов и игрушек.

Об этом сообщает BBC.

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Церемония состоялась накануне выхода его фильма "Битлджус 2". На церемонии присутствовала Вайнона Райдер, которая снялась в фильме "Битлджус" 1988 вместе с Майклом Китоном. Также присутствовал сам Китон и Дэнни ДеВито.

Звезду Бертона разместили перед магазином Hollywood Toys & Costumes на Голливудском бульваре. Это место имеет особое значение для режиссера.

"Она прекрасна. Как я уже говорил, я приезжаю сюда с детства, с тех пор как я гулял по улицам Голливуда, когда был маленьким мальчиком, и заходил в этот магазин игрушек, который все еще здесь, и это невероятно", — сказал Бертон.

Звезда Тима Бертона. Фото: Reuters

Режиссер Тим Бертон аллеи славы. Фото: Reuters

Режиссер Тим Бертон получил звезду на Голливудской аллее славы. Фото: Reuters

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