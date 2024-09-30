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Не заробили — у команді Klavdia Petrivna сказали, що не так з її концертом

30 вересня 2024 11:58
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Концерт Klavdia Petrivna у Палаці Спорту — чому команда не заробила гроші
Концерт Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Перший сольний концерт загадкової співачки Klavdia Petrivna викликав справжній резонанс в українському шоубізнесі. Однак, як розповів український бізнесмен та один із організаторів заходу Дмитро Феліксов, команда зіткнулася з певними труднощами.

Подробицями він поділився в інтерв'ю KP.ua.

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Як розповів Дмитро Феліксов, команді не вдалося заробити гроші на першому сольному шоу співачки. А все тому, що колектив орієнтувався на досвід організаціїї до початку повномасштабної війни в Україні.

За словами бізнесмена, на етапі реалізації завжди виникають моменти, які не були враховані у творчому задумі. Для розуміння Феліксов порівняв підготовку до концерта з ремонтом.

"Ви можете створити проєкт, візуальну частину, потім узгодити технічну частину, кошторисну частину. І коли все це зроблено, ви стартуєте. Але навіть з детально складеним кошторисом при будь-якому ремонті вам треба закласти ще плюс 10-15%, тоді, можливо, вкладетеся.

От ми хочемо зробити концерт, розуміємо, що нам потрібно, де, умовно кажучи, буде дитяча кімната, кухня, вітальня, душ. Більше того, ми колись же робили ремонт і маємо досвід. Але починаємо зіштовхуватися з реальністю, коли чогось може не бути в наявності, якісь робітники можуть бути зайняті і так далі", — розповів бізнесмен.

Що не так з концертом Klavdia Petrivna
Дмитро Феліксов та Klavdia Petrivna. Фото: facebook.com/Dmytro.Felixov

Окрім того, за словами Феліксова, команда не стала витрачати декілька місяців на допрацювання творчого задуму, а одразу приступила до роботи.

"Ми пішли іншим шляхом, бо в нас є досвід, і ти просто відчуваєш, що треба це зробити. Підприємці, думаю, мене зрозуміють. У нас багато разів стартували цікаві проєкти, бо це була особиста пристрасть, тобі хотілося це зробити.

Так само і з концертом Klavdia Petrivna — ми не заробили грошей, це бізнес-проєкт, так буває. Добре, що не втратили", — додав організатор.

Концерт Klavdia Petrivna у Палаці Спорту
Klavdia Petrivna на своєму першому сольному концерті. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Втім, попри невеликі невдачі, колектив задоволений своєю роботою та досягнутим результатом. 

"З концертами Klavdia Petrivna ми вважаємо, що показники окей. Ми задоволені тим, що відбулося, і, сподіваюсь, наступні наші кроки будуть більш успішними з погляду бізнесу. Але, знову ж таки, тут зіграло бажання зробити щось цікаве і яскраве. Й іноді твої особисті бажання зробити класно домінують", — підсумував Феліксов.

Зазначимо, що зупинятися на досягнутом співачка не збирається. Klavdia Petrivna оголосила про новий концерт після двох шоу в Палаці спорту.

Раніше учасниця Нацвідбору на "Євробачення-2025" розкритикувала Klavdia Petrivna.

концерт шоу-бізнес українські зірки співачка Klavdia Petrivna

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