Klavdia Petrivna анонсувала концерт у Львові — коли

Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Вже не анонімна співачка Klavdia Petrivna оголосила про новий концерт. Тепер вирішила тішити фанатів у Львові. Хоча перед двома Палацами Спорту обіцяла, що більше цьогоріч співати не буде.

Новини зірка розповіла в Instagram.

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Klavdia Petrivna проведе концерт у Льові

Епатажна співачка Klavdia Petrivna (справжнє ім'я — Соломія Опришко) анонсувала новий концерт 12 жовтня. Вона вирішила виступити у Львові. Нещодавно зірка зібрала два Палаци Спорту в Києві і напередодні заявляла, що більше концертів не планує. Ймовірно команда зірки ухвалила інше рішення.

"Всі, хто не встиг потрапити на мій концерт, маю для вас новину. Старт продажу квитків 17.09 о 12:00, не проґавте", — написала зірка.

Майже всі прихильники відреагували з захватом, хоча і пригадали зірці її слова. Водночас запрошують у свої міста.

Дуже чекаємо вас в Одесі.

А казали наче що концерти в Києві будуть єдиними в цьому році. Ні, ну наша КП точно брехуха.

Ех, давайте ще Київ. Я б ще прийшов.

Реакція фанів Klavdia Petrivna на концерт у Львові. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Нагадаємо, співачка Klavdia Petrivna потрапила в рейтинг Forbes "30 до 30". Також вона випустила новий фіт з молодим виконавцем, який розірвав мережу.