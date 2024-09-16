Klavdia Petrivna анонсувала концерт у Львові — коли

Klavdia Petrivna після двох Палаців Спорту оголосила новий концерт — де та коли
Вже не анонімна співачка Klavdia Petrivna оголосила про новий концерт. Тепер вирішила тішити фанатів у Львові. Хоча перед двома Палацами Спорту обіцяла, що більше цьогоріч співати не буде.
Новини зірка розповіла в Instagram.
Klavdia Petrivna проведе концерт у Льові
Епатажна співачка Klavdia Petrivna (справжнє ім'я — Соломія Опришко) анонсувала новий концерт 12 жовтня. Вона вирішила виступити у Львові. Нещодавно зірка зібрала два Палаци Спорту в Києві і напередодні заявляла, що більше концертів не планує. Ймовірно команда зірки ухвалила інше рішення.
"Всі, хто не встиг потрапити на мій концерт, маю для вас новину. Старт продажу квитків 17.09 о 12:00, не проґавте", — написала зірка.
Майже всі прихильники відреагували з захватом, хоча і пригадали зірці її слова. Водночас запрошують у свої міста.
- Дуже чекаємо вас в Одесі.
- А казали наче що концерти в Києві будуть єдиними в цьому році. Ні, ну наша КП точно брехуха.
- Ех, давайте ще Київ. Я б ще прийшов.
Нагадаємо, співачка Klavdia Petrivna потрапила в рейтинг Forbes "30 до 30". Також вона випустила новий фіт з молодим виконавцем, який розірвав мережу.
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