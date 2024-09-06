Klavdia Petrivna заспівала з OSTY та показала свою особистість — відео

Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: скриншот

Співачка Klavdia Petrivna, яка майже рік приховувала свою особистість, випустила кліп з OSTY "Не лякай". Це пісня, яку вони разом співали ще в коледжі. Саме вона підтвердила чутки, що під капелюхом приховується молода авторка і виконавиця Соломія Опришко.

Кліп виклали в YouTube.

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Артисти презентували пісню "Не лякай", яку вперше українці почули з маленького "кружечка" в соціальних мережах. Саме на ньому було видно особистість артистки, й тепер вона остаточно підтвердила чутки.

Пісню "Не лякай" Klavdia Petrivna та Osty вперше виконали на її сольних концертах в Палаці Спорту. Відео фанатів розлетілось соціальними мережами. Фанати були очаровані романтичною енергетикою між виконавцями.

Відомо, що Osty — першим допоміг зробити кар'єрні кроки Соломії.

"Пам'ятаєте, все почалось з кружечка в Telegram?" — написали Klavdia Petrivna та Osty.

Klavdia Petrivna та Osty. Фото: скриншот

Нагадаємо, Klavdia Petrivna показала обличчя на своєму концерті в Палаці Спорту. Також її розкритикував скандальний блогер та телеведучий Слава Дьомін.