Слава Дьомін вважає Klavdia Petrivna недостатньо розкутою — деталі

Українська співачка Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Відомий український ведучий та блогер Слава Дьомін відвідав концерт вже не анонімної співачки Klavdia Petrivna. Він висловив свою думку щодо шоу та її перформансу зі зняттям маски.

Про це написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Слава Дьомін вважає Klavdia Petrivna недостатньо розкутою

Ведучий Слава Дьомін висловився про сольник співачки Klavdia Petrivna в Палаці Спорту. Він вважає артистку — хорошим продюсерським проєктом з великим бюджетом.

"Мене вразило як глядачі з першої ж пісні бурхливо сприймали артистку. Звичайно, на концерті потрібно дивувати, тому Соломія Опришко, врешті, показала повністю своє обличчя і тепер вже ніхто не буде сумніватися що це не Маша Кондратенко. Щодо пісень — тут все топчик. Без сумніву, це хороший продюсерський проєкт з великим бюджетом. І я дуже тішуся, що в Україні є люди, які будують такі проєкти й готові в це вкладати й гроші, і свій час. А це значить, що українська музика йде лише вперед", — написав Дьомін.

Klavdia Petrivna показала обличчя. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Втім, без критики не обійшлось. Він вважає, що співачка без величезного капелюха та маски відчує себе розгубленою.

"Що я помітив, коли Соломія була в образі то їй було легше на сцені, а от коли вона вже була собою, то я відчув недостатню розкутість. Знаєте, коли ми дуже хвилюємось, у нас можуть бути, такі собі, рухи робота. Але тут можна все спихнути на юність артистки й недостатність досвіду. Тут на допомогу приходив балет, музиканти й світло. Єдине – більше впевненості самій артистці. Щоб все ж вона була головною на сцені, а не балет чи музиканти", — підсумував Слава.

Слава Дьомін розкритикував Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Нагадаємо, ми показували, який має вигляд співачка Klavdia Petrivna без капелюха та окулярів. Також артистка нещодавно випустила кліп та пісню з учасниками Євробачення.