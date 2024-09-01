Слава Демин считает Klavdia Petrivna недостаточно раскрепощенной.

Украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Известный украинский ведущий и блогер Слава Демин посетил концерт уже не анонимной певицы Klavdia Petrivna. Он высказал свое мнение по поводу шоу и его перформанса со снятием маски.

Об этом написал в своем Telegram-канале.

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Слава Демин считает Klavdia Petrivna недостаточно раскованной

Ведущий Слава Демин высказался о сольнике певицы Klavdia Petrivna во Дворце спорта. Он считает артистку хорошим продюсерским проектом с большим бюджетом.

"Меня поразило как зрители с первой же песни бурно воспринимали артистку. Конечно, на концерте нужно удивлять, поэтому Соломия Опришко наконец показала полностью свое лицо и теперь уже никто не будет сомневаться, что это не Маша Кондратенко. Насчет песен — здесь все топчик. Без сомнения, это хороший продюсерский проект с большим бюджетом", — написал Демин.

Klavdia Petrivna показала лицо. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Впрочем, без критики не обошлось. Он считает, что певица без огромной шляпы и маски почувствует себя растерянной.

"Что я заметил, когда Соломия была в образе, то ей было легче на сцене, а вот когда она уже была собой, то я почувствовал недостаточную раскрепощенность. Знаете, когда мы очень волнуемся, у нас могут быть такие себе движения работа. Но здесь можно все спихнуть на юность артистки и недостаточность опыта. Тут на помощь приходил балет, музыканты и свет. Единственное — больше уверенности самой артистке", — высказался Демин.

Слава Демин подверг критике Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Напомним, мы показывали, как выглядит певица Klavdia Petrivna без шляпы и очков. Также артистка недавно выпустила клип и песню с участниками Евровидения.