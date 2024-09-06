Klavdia Petrivna спела с OSTY и показала свою личность.

Украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: скриншот

Певица Klavdia Petrivna, почти год скрывавшая свою личность, выпустила клип из OSTY "Не лякай". Это песня, которую они вместе пели в колледже. Именно она подтвердила слухи, что под шляпой скрывается молодой автор и исполнитель Соломия Опришко.

Клип выложили в YouTube.

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Артисты презентовали песню "Не пугай", которую впервые украинцы услышали из маленького "кружочка" в социальных сетях. Именно на нем была видна личность артистки, и теперь она окончательно подтвердила слухи.

Песню "Не лякай" Klavdia Petrivna и Osty впервые исполнили на сольных концертах во Дворце Спорта. Видео фанатов разлетелось по социальным сетям. Фанаты были очарованы романтической энергетикой между исполнителями.

Известно, что Osty первым помог сделать карьерные шаги Соломии.

"Помните, все началось с кружочка в Telegram?" — написали Klavdia Petrivna и Osty.

Клавдия Петривна и Осты. Фото: скриншот

Напомним, Klavdia Petrivna показала лицо на своем концерте во Дворце спорта. Также ее подверг критике скандальный блогер и телеведущий Слава Демин.