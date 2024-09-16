Klavdia Petrivna анонсировала концерт во Львове - когда

Украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Уже не анонимная певица Klavdia Petrivna объявила новый концерт. Теперь решила радовать фанатов во Львове. Хотя перед двумя Дворцами Спорта обещала, что больше в этом году петь не будет.

Новости звезда рассказала в Instagram.

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Эпатажная певица Klavdia Petrivna (настоящее имя — Соломия Опришко) анонсировала новый концерт 12 октября. Она решила выступить во Львове. Недавно звезда собрала два Дворца спорта в Киеве и накануне заявляла, что больше концертов не планирует. Вероятно, команда звезды приняла другое решение.

"Все, кто не успел попасть на мой концерт, имею для вас новость. Старт продажи билетов 17.09 в 12:00, не упустите", — написала звезда.

Почти все поклонники отреагировали с восторгом, хотя и вспомнили звезде ее слова. В то же время приглашают в свои города.

Очень ждем вас в Одессе.

А говорили, что концерты в Киеве будут единственными в этом году. Нет, ну наша КП точно лгунья.

Эх, давайте еще Киев. Я бы еще пришел.

Реакция фанатов Klavdia Petrivna на концерт во Львове. Фото: instagram/klavdia_petrivna

Напомним, певица Klavdia Petrivna попала в рейтинг Forbes "30 до 30". Также она выпустила новый фит с молодым исполнителем, разорвавшим сеть.