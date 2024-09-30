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Не заработали — в команде Klavdia Petrivna сказали, что не так с ее концертом

30 сентября 2024 11:58
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Концерт Klavdia Petrivna во Дворце Спорта – почему комнада не заработала деньги
Концерт Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Первый сольный концерт загадочной певицы Klavdia Petrivna вызвал настоящий резонанс в украинском шоу-бизнесе. Однако, как рассказал украинский бизнесмен и один из организаторов мероприятия Дмитрий Феликсов, команда столкнулась с определенными трудностями.

Подробностями он поделился в интервью KP.ua.

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Как рассказал Дмитрий Феликсов, команде не удалось заработать деньги на первом сольном шоу певицы. А все потому, что коллектив ориентировался на опыт организации до начала полномасштабной войны в Украине.

По словам бизнесмена, на этапе реализации всегда возникают моменты, не учтенные в творческом замысле. Для понимания Феликсов сравнил подготовку к концерту с ремонтом.

"Вы можете создать проект, визуальную часть, затем согласовать техническую часть, сметную часть. И когда все это сделано, вы стартуете. Но даже с детально составленной сметой при любом ремонте вам нужно заложить еще плюс 10-15%, тогда возможно , уложитесь.

Вот мы хотим сделать концерт, понимаем, что нам нужно, где, условно говоря, будет детская комната, кухня, гостиная, душ. Более того, мы когда-то делали ремонт и имеем опыт. Но начинаем сталкиваться с реальностью, когда чего-то может не быть налицо, какие-то рабочие могут быть заняты и так далее", — рассказал бизнесмен.

Что не так с концертом Klavdia Petrivna
Дмитрий Феликсов и Klavdia Petrivna. Фото: facebook.com/Dmytro.Felixov

Кроме того, по словам Феликсова, команда не стала тратить несколько месяцев на доработку творческого замысла, а сразу приступила к работе.

"Мы пошли другим путем, потому что у нас есть опыт, и ты просто чувствуешь, что надо это сделать. Предприниматели, думаю, меня поймут. У нас много раз стартовали интересные проекты, потому что это была личная страсть, тебе хотелось это сделать.

Так же и с концертом Klavdia Petrivna – мы не заработали денег, это бизнес-проект, так бывает. Хорошо, что не потеряли" , — добавил организатор.

Концерт Klavdia Petrivna во Дворце Спорта
Klavdia Petrivna на своем первом сольном концерте. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Впрочем, несмотря на небольшие неудачи, коллектив удовлетворен своей работой и достигнутым результатом.

"С концертами Klavdia Petrivna мы считаем, что показатели окей. Мы довольны тем, что произошло, и, надеюсь, следующие наши шаги будут более успешными с точки зрения бизнеса. Но опять же здесь сыграло желание сделать что-то интересное и яркое. И иногда твои личные желания сделать классно доминируют" , — подытожил Феликсов.

Отметим, что останавливаться на достигнутом певица не собирается. Klavdia Petrivna объявила о новом концерте после двух шоу во "Дворце Спорта".

Ранее участница Нацотбора на "Евровидении-2025" раскритиковала Klavdia Petrivna.

концерт шоу-бизнес украинские звезды певица Klavdia Petrivna

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