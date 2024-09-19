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Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2025 розкритикувала Klavdia Petrivna

19 вересня 2024 06:33
Віталій Ковальчук - Редактор
Солоха не бачать Klavdia Petrivna на Євробаченні-2025
Співачка Klavdia Petrivna. Фото: Instagram/popenko.photo
Віталій Ковальчук - Редактор

Співачка СолоХа однією з перших подала заявку на участь в Нацвідборі на конкурс Євробачення-2025. Досвідчена артистка прокоментувала 19-річну музичну виконавицю Klavdia Petrivna (Клавдія Петрівна), яка за чутками також може претендувати на поїздку в швейцарське місто Базель. Саме там в травні наступного року пройде Євробачення-2025. 

Заяву щодо Клавдії Петрівні СолоХа зробила в коментарі Фактам ICTV.Life.

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СолоХа нагадала про чутки, що заявку на участь в Нацвідборі подаватиме 19-річна Клавдія Петрівна. Подейкують,  що вона може стати переможцем через свою популярність, а також особисті зв'язки з Тіною Кароль. Остання стала музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення-2025.

СолоХа вважає, що Соломія Опришко (справжнє ім’я Клавдії Петрівни) має "мінімальні голосові дані та харизму".

"Людина має бути безмежно харизматичною, активною. Я конкуренції не боюся, адже кожен український артист індивідуальний. У своєму амплуа, у своїй творчості, оригінальності я не бачу конкуренції. Будемо спостерігати і дуже вірити, що не буде кумівства, а все буде об’єктивно і чесно. Мені треба показати себе, і нехай обирає народ", — зазначила СолоХа. 

Зазначимо, що заявки на участь в Нацвідборі приймаються з 17 вересня до 10 листопада цього року. Повний список фіналістів буде оприлюднено в строк до 17 січня 2025-го. Чи буде брати участь в Нацвідборі Опришко — поки невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явились перші дані букмекерів щодо переможця Євробачення-2025. Також ми розповідали, чому співачка Мішель Андраде не хоче представляти Україну на Євробаченні.

Євробачення скандал українські зірки співачка Klavdia Petrivna

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