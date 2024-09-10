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Мішель Андраде зізналась, чому не хоче представляти Україну на Євробаченні

10 вересня 2024 06:32
Віталій Ковальчук - Редактор
Мішель Андраде не поїде від України на Євробачення
Співачка Мішель Андраде. Фото: менеджмент артистки
Віталій Ковальчук - Редактор

Артисти в багатьох країнах світу активно готуються до конкурсу Євробачення-2025, який выдбудеться в травні наступного року у Швейцарії. Українські музичні виконавці поки не оголошували про свої плани участі в Нацвідбору. Втім, співачка Мішель Андраде точно знає, що не поїде на конкурс. 

Своє рішення вона пояснила в інтерв’ю виданню "Ти Київ".

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Мішель Андраде про Євробачення 

За словами 27-річної експідопічної продюсерів Олексія Потапенка  та Ірини Горової, вона поважає Євробачення, але не любить брати участь у змаганнях. В Мішель уже був досвід на вокальному шоу Х-Фактор, який дав їй чимало можливостей.

"Євробачення я люблю дивитися, але брати участь у ньому не хотіла б. На Євробаченні є певні вимоги до пісень, вони мають бути "євробаченськими". А мені не підходять ці рамки", — розповіла Мішель. 

Мішель Андраде
Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Втім Андраде запевняє — їй було б цікаво взяти участь у Євробаченні в ролі члена журі. Нещодавно Мішель доєдналася до експертної ради Нацвідбору на "Дитяче Євробачення".

"Ці три дні були особливими! Мені подобається допомагати дітям, робити внесок у їхній розвиток, бо я знаю, як важко почути відмову, особливо коли ти молодий і тільки починаєш. Іноді відмова не є ознакою того, що ти не талановитий, а радше сигналом, що тобі потрібно більше часу на розвиток", — поділилась з виданням "Ти Київ" Андраде.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мішель Андраде презентувала маніфест жіночої сили та впевненості. Також ми розповідали, в якому швейцарському місті пройде Євробачення-2025.

Євробачення музика Мішель Андраде українські зірки конкурс

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