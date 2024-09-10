Мишель Андраде не поедет от Украины на Евровидение

Певица Мишель Андраде. Фото: менеджмент артистки

Артисты во многих странах мира активно готовятся к конкурсу "Евровидение-2025", который пройдет в мае следующего года в Швейцарии. Украинские музыкальные исполнители пока не объявляли о своих планах по участию в Нацотборе. Впрочем, певица Мишель Андраде точно знает, что не поедет на конкурс.

Свое решение она объяснила в интервью изданию "Ти Київ".

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Мишель Андраде о Евровидении

По словам 27-летней экс-подопечной продюсеров Алексея Потапенко и Ирины Горовой, она уважает Евровидение, но не любит участвовать в соревнованиях. У Мишель уже был опыт на вокальном шоу Х-фактор, который дал ей немало возможностей.

"Евровидение я люблю смотреть, но участвовать в нем не хотела бы. На Евровидении есть определенные требования к песням, они должны быть "евровиденскими". А мне не подходят эти рамки", — рассказала Мишель.

Певица Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Впрочем, Андраде уверяет — ей было бы интересно принять участие в Евровидении в роли члена жюри. Недавно Мишель присоединилась к экспертному совету Нацотбора на "Детское Евровидение".

"Эти три дня были особенными! Мне нравится помогать детям, вносить вклад в их развитие, потому что я знаю, как трудно услышать отказ, особенно когда ты молод и только начинаешь. Иногда отказ не является признаком того, что ты не талантлив, а скорее сигналом, что тебе нужно больше времени на развитие", — поделилась с изданием "Ти Київ" Андраде.

Напомним, ранее мы писали, что Мишель Андраде представила манифест женской силы и уверенности. Также мы рассказывали, в каком швейцарском городе пройдет Евровидение-2025.