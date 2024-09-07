Мішель Андраде презентувала Кралю та закликала жінок відкинути сумніви

Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Співачка, акторка Мішель Андраде (Michelle Andrade) презентувала нову композицію "Краля". Її вона називає маніфестом жіночої сили та впевненості.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Маніфест від Мішель Андраде

Новим треком 27-річна артистка продовжує тему girl power (дівоча сила) у своїй творчості після англомовної пісні Mirror. Мішель стверджує, що трек — маніфест жіночої сили, самоповаги та внутрішньої краси.

У своєму новому синглі Андраде звертається до кожної дівчини, нагадуючи, що справжня цінність не вимірюється досягненнями або матеріальними здобутками. Вона закликає зупинитися, відкинути сумніви та перестати оцінювати себе лише через призму успіхів або невдач.

"Упевненість з'являється тоді, коли починаєш любити та цінувати себе. В моєму житті було навпаки: всі навколо вірили в мене, а я одна сумнівалася в собі й думала, що я недостатньо хороша… Я почала створювати навколо себе атмосферу, у якій я б хотіла рухатися вперед. Тоді я почала цінувати себе не тільки за досягнення, а й просто за те, що можу бути собою навіть у важкі моменти", — зізналась колишня підопічна продюсерів Олексія Потапенка та Ірини Горової.

Артистка закликає прийняти та розвивати свою внутрішню "кралю" — жінку, яка усвідомлює свою цінність і неповторність. Вперше Michelle Andrade представила пісню "Краля" влітку на наймасштабнішій музичній події країни — фестивалі ATLAS UNITED 2024. Одночасно з релізом пісні Мішель артистка презентувала dance-відео з виступу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що допомогло Мішель Андраде отримати роль у серіалі "Корона" від стримінгової платформи Netflix. Також ми розповіли, що гурт Linkin Park повернувся на сцену після семирічної перерви.