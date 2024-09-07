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Бывшая подопечная Потапа представила манифест женской силы и уверенности

7 сентября 2024 13:37
Виталий Ковальчук - Редактор
Мишель Андраде представила Кралю и призвала женщин отбросить сомнения
Певица Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
Виталий Ковальчук - Редактор

Певица, актриса Мишель Андраде (Michelle Andrade) представила новую композицию "Краля". Ее она называет манифестом женской силы и уверенности.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Новым треком 27-летняя артистка продолжает тему girl power (девичья сила) в своем творчестве после англоязычной песни Mirror. Мишель утверждает, что трек — манифест женской силы, самоуважения и внутренней красоты.

В своем новом сингле Андраде обращается к каждой девушке, напоминая, что подлинная ценность не измеряется достижениями или материальными достижениями. Она призывает остановиться, отвергнуть сомнения и перестать оценивать себя только через призму успехов или неудач.

"Уверенность появляется тогда, когда начинаешь любить и ценить себя. В моей жизни было наоборот: все вокруг верили в меня, а я одна сомневалась в себе и думала, что я недостаточно хороша… Я начала создавать вокруг себя атмосферу, в которой я хотела бы двигаться вперед. Тогда я начала ценить себя не только за достижения, но и просто за то, что могу быть собой даже в трудные моменты", — призналась бывшая подопечная продюсеров Алексея Потапенко и Ирины Горовой.

Артистка призывает принять и развивать свою внутреннюю "кралю" — женщину, осознающую свою ценность и неповторимость. Впервые Michelle Andrade представила песню "Краля" летом на самом масштабном музыкальном событии страны — фестивале ATLAS UNITED 2024. Одновременно с релизом песни Мишель артистка презентовала dance-видео из выступления.

Напомним, что ранее мы писали, что помогло Мишель Андраде получить роль в сериале "Корона" от стриминговой платформы Netflix. Также мы рассказали, что группа Linkin Park вернулась на сцену после семилетнего перерыва.

музыка Мишель Андраде песни украинские звезды

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13:38 Косово закрыла два пограничных перехода с Сербией — в Reuters назвали причину

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