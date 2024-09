Linkin Park повернувся на сцену в оновленому складі

Музиканти Майк Шинода та Емілі Армстронг. Фото: instagram.com/emilyarmstrong/

Американський гурт Linkin Park вперше зібрався в новому складі після смерті в 2017 році вокаліста Честера Беннінгтона. Музиканти випустять новий альбом, реліз якого заплановано на 15 листопада.

Про це повідомляє Billboard.

Linkin Park у новому складі

На сьогодні Linkin Park офіційно складається з вокаліста, репера та мультиінструменталіста Майка Шиноди, вокаліста Бреда Делсона, бас-гітариста Дейва "Фенікса" Фаррелла, ударника/синтезатора та креативного директора Джо Хана, а також двох новачків, які приєдналися до гурту. Це Емілі Армстронг — вокалістка рок-гурту Dead Sara — на вокалі, а також Колін Бріттейн — автор пісень і продюсер таких гуртів, як Dashboard Confessional, Illenium, ONE OK ROCK.

Гурт випустив нову пісню під назвою "The Emptiness Machine". Це перший сингл з майбутнього восьмого студійного альбому From Zero, реліз якого заплановано на 15 листопада. Музиканти також запланували невеликий тур восени та зіграють у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Гамбурзі, Лондоні, Сеулі та Боготі.

