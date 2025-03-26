Сезонна алергія у дітей — симптоми, лікування та профілактика

Алергія у дітей. Фото: Новини.LIVE

Віра Ониськова лікарка-педіатр, «Лікарська династія» та амбулаторія «Я ВАШ ЛІКАР»

Навесні традиційно на своїх прийомах я як лікар-педіатр та дитячий алерголог спостерігаю чимало дітей із симптомами риніту: чхання, закладеність носа, кашель, рясні виділення з носа та сльозотеча.

Та чи завжди ці симптоми свідчать про гостру респіраторну інфекцію?

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Пропоную розібратися з новою "хворобою цивілізації" — алергією, а саме її сезонними проявами: алергічним ринітом (який раніше називався полінозом) та алергічним кон'юнктивітом.

Як розпізнати алергію у дитини? Поліноз (від латинського pollen — пилок) — це алергія на пилок рослин.

Якщо ваша дитина в один і той самий період року часто чхає, в неї "тече" з носа так, що доводиться брати кілька хустинок, але при цьому немає симптомів простуди: високої температури, зниженого апетиту, сверблять очі та присутня сльозотеча, то, імовірно, ви маєте справу із сезонною алергією у дітей.

Медичною мовою ми називаємо ці захворювання алергічний риніт та алергічний кон'юнктивіт або ринокон'юнктивіт. Алергія у дітей на пилок виникає через ураження слизових оболонок носа, очей певними алергенами — пилком дерев, трав, а також спорами грибків.

До слова, на сьогодні поліноз із кожним роком вражає все більшу частину населення, особливо міського. Близько 7–22% населення планети страждає на ці прояви протягом року.

Отже, з навколишнього середовища алергени пилку осідають на слизових оболонках носа, очей і ротової порожнини, потрапляють в бронхи, контактують і зі шкірою, та у чутливих до нього осіб поетапно розвивається каскад алергічних реакцій. Симптоми сезонної алергії у дітей включають:

почервоніння очей та набряк повік;

закладеність носа, свербіж носа;

прозорі виділення з носа;

кашель;

відчуття свербіння та "піску" в очах;

може бути загострення атопічного дерматиту, кропив'янки тощо.

У дітей шкільного віку внаслідок алергії може бути зниження успішності в школі, головні болі, часта втомлюваність. Варто розуміти, що всі ці симптоми погіршують якість життя хворого, і не варто знецінювати у дітей навіть незначну закладеність носа, адже малеча часто не говорить про всі свої скарги та інколи навіть не розуміє, що саме з нею відбувається. Первинна маніфестація захворювання, як правило, відбувається у віці 3-9 років. У дітей раннього віку ми майже не зустрічаємося з проявами сезонної алергії, але поодинокі прояви періодично зустрічаються. В алергології є таке поняття "атопічного маршу" — це така послідовність, за якої атопія спочатку маніфестує у дітей грудного віку як атопічний дерматит (екзема) та харчова алергія, а пізніше в дитинстві — як алергічний риніт і кон'юнктивіт й, врешті, як астма. Зазначу, що виникнення цього атопічного маршу не розвивається у всіх абсолютно дітей з екземою, наприклад, але при генетичній схильності та певних факторах зовнішнього середовища такий ризик є.

Тож, які види рослин найчастіше спричиняють появу дитячої алергії на весняні квіти?

Серед дерев найбільше пилку в нашому кліматі викидають береза та вільха. І їхні пилкові зерна долітають до наших вікон, навіть якщо береза чи вільха не ростуть поблизу. Відомо, що в суху вітряну погоду мікроскопічні алергени пилку дерев можуть мігрувати за десятки кілометрів (!).

Але, наприклад, квіти, які ми звикли купувати в магазинах на подарунок, найчастіше алергію не викликають, тому що їхній пилок збирають комахи, його мало та він доволі клейкий.

Виключення становлять хіба що рослини родини айстрових, які є родичками амброзії. Алергія у дітей на амброзію — це відомий сезонний алерген, який цвіте в серпні-вересні традиційно.

Важливими рослинами-алергенами є також ліщина, дуб, горіх, граб, ясен, злакові трави, полин та амброзія.

Чи мають значення як для пацієнта, так і лікаря терміни пилкування рослин?

Для того, щоб заздалегідь спрогнозувати появу симптомів і своєчасно вжити профілактичних заходів, лікарі-алергологи рекомендують цікавитися так званими календарями пилкування рослин.

Але вони не однакові для всієї країни, а окремі для кожної області з урахуванням регіональних термінів цвітіння та показників концентрації у повітрі пилку тих чи інших рослин, які дуже залежать від географічного положення та кліматичних чинників (температура, вологість повітря, швидкість вітру тощо).

Наприклад, в Україні навесні з березня починає пилкування ліщина, в'яз, вільха, береза, пізніше — тополя, ясен, дуб, кульбаба, кипарисові тощо. Існують сайти та додатки, які дозволяють слідкувати за рівнем ризику алергії у людей, в яких вона сезонна.

Профілактика сезонної алергії у дітей

Всім батькам, чия малеча страждає на сезонну алергію, варто дотримуватися таких елімінаційних заходів.

Як допомогти дитині при алергії? У сезон пилкування не рекомендується виїжджати за місто та відвідувати з дітьми парки, сквери, ліси. Якщо є можливість, то під час пилкування причинно-значущих рослин ми рекомендуємо виїжджати за межі регіону.

Оскільки відомо, що погодні умови істотно впливають на концентрацію пилку в повітрі, бажано не гуляти з дитиною у суху, сонячну та вітряну погоду (краще гуляти одразу після дощу), носити захисні окуляри та закривати хустинкою ділянку носа та рота.

У період цвітіння рослин, пилок яких виступає як алерген, необхідно щодня проводити вологе прибирання в оселі, завішувати кватирки вологою марлею, не тримати у помешканні живі або засушені квіти. Якщо у дитини з сезонною алергією спостерігаються шкірні прояви, рекомендується носити верхній одяг із довгим рукавом та довгі штани з легких натуральних тканин. Ба більше, після прогулянки рекомендується зняти весь одяг для прання і прийняти легкий душ. Також у стандартах лікування алергії у дітей і дорослим є рекомендації щодо частого промивання носа сольовими розчинами для зменшення алергенного навантаження на слизові оболонки носа.

Ще одним важливим напрямом народних методів боротьби з алергією у дітей є елімінаційна дієта в сезон пилкування причинно значущих алергенів. Річ у тому, що є зв'язок між посиленням проявів сезонної алергії та вживанням певних харчових продуктів, що зумовлюється наявністю в пилкових і харчових алергенах спільних антигенних детермінант, унаслідок чого формуються так звані перехресні алергічні реакції. Так, наприклад, у пацієнтів з алергією на амброзію у серпні-вересні при вживанні таких продуктів, як медова диня, кавун, банани, огірки, кабачки, томати, насіння соняшника, можуть виникати алергічні прояви, як при контакті з пилком амброзії, а при алергії на пилок берези класичним проявом у дітей є реакції орального алергічного синдрому при вживанні сирого яблука, а також груші, сої або волоського горіха.

Діагностику алергічних станів проводить лікар-алерголог на консультації, можуть призначатися аналізи крові, шкірні прік-тести, патч-тести тощо.

Лікування дітям призначає виключно лікар дитячий алерголог з урахуванням віку, тяжкості проявів та типу алергічної реакції.

Будьте здорові та бережіть себе!