Сезонная аллергия у детей — симптомы, лечение и профилактика

Аллергия у детей. Фото: Новини.LIVE

Вера Ониськова врач-педиатр, «Врачебная династия» и амбулатория «Я ВАШ ВРАЧ»

Весной традиционно на своих приемах я, как врач-педиатр и детский аллерголог, наблюдаю немало детей с симптомами ринита: чихание, заложенность носа, кашель, обильные выделения из носа и слезотечение.

Но всегда ли эти симптомы свидетельствуют об острой респираторной инфекции?

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Предлагаю разобраться с новой "болезнью цивилизации" — аллергией, а именно ее сезонными проявлениями: аллергическим ринитом (который раньше назывался поллинозом) и аллергическим конъюнктивитом.

Как распознать аллергию у ребенка? Поллиноз (от латинского pollen — пыльца) — это аллергия на пыльцу растений.

Если ваш ребенок каждый год в один и тот же период года часто чихает, у него "течет" из носа так, что приходится брать несколько платков, но при этом нет симптомов простуды: высокой температуры, сниженного аппетита, чешутся глаза и присутствует слезотечение, то, вероятно, вы имеете дело с сезонной аллергией у детей.

На медицинском языке мы называем эти заболевания аллергический ринит и аллергический конъюнктивит или риноконъюнктивит. Аллергия у детей на пыльцу возникает из-за поражения слизистых оболочек носа, глаз определенными аллергенами — пыльцой деревьев, трав, а также спорами грибков.

К слову, сегодня поллиноз с каждым годом поражает все большую часть населения, особенно городского. Около 7-22% населения планеты страдает этими проявлениями в течение года.

Итак, из окружающей среды аллергены пыльцы оседают на слизистых оболочках носа, глаз и ротовой полости, попадают в бронхи, контактируют и с кожей, и у чувствительных к ней лиц поэтапно развивается каскад аллергических реакций. Симптомы сезонной аллергии у детей включают:

покраснение глаз и отек век;

заложенность носа, зуд носа;

прозрачные выделения из носа;

кашель;

ощущение зуда и "песка" в глазах;

может быть обострение атопического дерматита, крапивницы и тому подобное.

У детей школьного возраста вследствие аллергии может быть снижение успеваемости в школе, головные боли, частая утомляемость. Стоит понимать, что все эти симптомы ухудшают качество жизни больного, и не стоит обесценивать у детей даже незначительную заложенность носа, ведь дети часто не говорит обо всех своих жалобах и иногда даже не понимает, что именно с ней происходит. Первичная манифестация заболевания, как правило, происходит в возрасте 3-9 лет. У детей раннего возраста мы почти не встречаемся с проявлениями сезонной аллергии, но единичные проявления периодически встречаются. В аллергологии есть такое понятие "атопического марша" — это такая последовательность, при которой атопия сначала манифестирует у детей грудного возраста как атопический дерматит (экзема) и пищевая аллергия, а позже в детстве — как аллергический ринит и конъюнктивит и, наконец, как астма. Отмечу, что возникновение этого атопического марша не развивается у всех абсолютно детей с экземой, например, но при генетической предрасположенности и определенных факторах внешней среды такой риск есть.

Итак, какие виды растений чаще всего вызывают появление детской аллергии на весенние цветы?

Среди деревьев больше всего пыльцы в нашем климате выбрасывают береза и ольха. И их пыльцевые зерна долетают до наших окон, даже если береза или ольха не растут поблизости. Известно, что в сухую ветреную погоду микроскопические аллергены пыльцы деревьев могут мигрировать за десятки километров (!).

Но, например, цветы, которые мы привыкли покупать в магазинах на подарок, чаще всего аллергию не вызывают, потому что их пыльцу собирают насекомые, ее мало и она довольно клейкая.

Исключение составляют разве что растения семейства астровых, которые являются родственницами амброзии. Аллергия у детей на амброзию — это известный сезонный аллерген, который цветет в августе-сентябре традиционно.

Важными растениями-аллергенами являются также лещина, дуб, орех, граб, ясень, злаковые травы, полынь и амброзия.

Имеют ли значение как для пациента, так и врача сроки пыления растений?

Для того чтобы заранее спрогнозировать появление симптомов и своевременно принять профилактические меры, врачи-аллергологи рекомендуют интересоваться так называемыми календарями пыления растений.

Но они не одинаковы для всей страны, а отдельные для каждой области с учетом региональных сроков цветения и показателей концентрации в воздухе пыльцы тех или иных растений, которые очень зависят от географического положения и климатических факторов (температура, влажность воздуха, скорость ветра и т.д.).

Например, в Украине весной с марта начинает пыление орешник, вяз, ольха, береза, позже — тополь, ясень, дуб, одуванчик, кипарисовые и др. Существуют сайты и приложения, которые позволяют следить за уровнем риска аллергии у людей, у которых она сезонная.

Профилактика сезонной аллергии у детей

Всем родителям, чей малыш страдает сезонной аллергией, следует придерживаться таких элиминационных мер.

Как помочь ребенку при аллергии? В сезон пыления не рекомендуется выезжать за город и посещать с детьми парки, скверы, леса. Если есть возможность, то во время пыления причинно-значимых растений мы рекомендуем выезжать за пределы региона.

Поскольку известно, что погодные условия существенно влияют на концентрацию пыльцы в воздухе, желательно не гулять с ребенком в сухую, солнечную и ветреную погоду (лучше гулять сразу после дождя), носить защитные очки и закрывать платком область носа и рта.

В период цветения растений, пыльца которых выступает как аллерген, необходимо ежедневно проводить влажную уборку в доме, завешивать форточки влажной марлей, не держать в доме живые или засушенные цветы. Если у ребенка с сезонной аллергией наблюдаются кожные проявления, рекомендуется носить верхнюю одежду с длинным рукавом и длинные брюки из легких натуральных тканей. Более того, после прогулки рекомендуется снять всю одежду для стирки и принять легкий душ. Также в стандартах лечения аллергии у детей и взрослым есть рекомендации по частому промыванию носа солевыми растворами для уменьшения аллергенной нагрузки на слизистые оболочки носа.

Еще одним важным направлением народных методов борьбы с аллергией у детей является элиминационная диета в сезон пыления причинно значимых аллергенов. Дело в том, что есть связь между усилением проявлений сезонной аллергии и употреблением определенных пищевых продуктов, что обусловлено наличием в пыльцевых и пищевых аллергенах общих антигенных детерминант, вследствие чего формируются так называемые перекрестные аллергические реакции. Так, например, у пациентов с аллергией на амброзию в августе-сентябре при употреблении таких продуктов, как медовая дыня, арбуз, бананы, огурцы, кабачки, томаты, семена подсолнечника, могут возникать аллергические проявления, как при контакте с пыльцой амброзии, а при аллергии на пыльцу березы классическим проявлением у детей являются реакции орального аллергического синдрома при употреблении сырого яблока, а также груши, сои или грецкого ореха.

Диагностику аллергических состояний проводит врач-аллерголог на консультации, могут назначаться анализы крови, кожные прик-тесты, патч-тесты и т.д.

Лечение детям назначает исключительно врач детский аллерголог с учетом возраста, тяжести проявлений и типа аллергической реакции.

Будьте здоровы и берегите себя!